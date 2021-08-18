大空頭狙擊ARKK 女股神回擊
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週二 (17 日) 女股神伍德 (Cathie Wood) 推文回應著名大空頭 Michael Burry 大舉做空方舟創新 ETF。
截至第二季，著名大空頭 Michael Burry 旗下避險公司 Scion Asset Management 大舉放空女股神伍德（Cathie Wood）旗下 ARK 創新 ETF(ARKK)。
週二 (17 日) 女股神伍德推文回擊：「值得讚揚的是，Michael Burry 過去基於基本面做出了一個相當出色的判斷，看出當年房貸市場醞釀的災難，可我不認為他了解創新領域的基本面，該基本面正創造爆炸性成長與投資的機會。」
伍德提到：「大多數空頭似乎相信，通膨將持續增速，縮短投資期限並摧毀估值。儘管我們認為這是與供應鏈相關的短期通膨大爆發，但股、債市自 3 月以來都出現走升，若我們是正確的，GDP 和營收增速將會下降，直到新興科技開始推動宏觀經濟發展。」
伍德稱：「在此背景下，基於創新的投資戰略應該與眾不同，在我們看來，在科技和電信泡沫破滅結束的 20 年間，ARK Invest 研究的創新技術早已埋下了種子，經過 20 多年醖釀，這些技術將在未來十年改變世界。」
近期 S3 Partners 數據顯示，ARKK ETF 遭空軍加碼放空比例達創紀錄 12%，總額超過 27 億美元。
週二美股午盤截稿前，ARK 創新 ETF(ARKK-US) 下跌 1.66%，年初迄今下跌了 7.67%。