iPhone 13將亮相！相機迎來重大升級

週二 (10 日) 《彭博社》引述消息人士報導，蘋果 iPhone 13 系列即將於秋季發表會問世，相機將有重大升級，至少會新增 3 項重要相機和錄影功能，預測將成為新 iPhone 的一大賣點。

距離蘋果今年秋季發表會只剩不到幾週，彭博社引述消息人士「劇透」蘋果年度旗艦新機的許多特點。

儘管 iPhone 13 仍是不確定的命名，但近期的供應鏈消息人士透露，2021 年的 iPhone 確實會被稱為 iPhone 13。

iPhone 相機向來是蘋果手機的一大賣點，今年迎來了重大升級 (圖片：翻攝 appleinsider)

iPhone 相機向來是蘋果手機的一大賣點，今年迎來了重大升級，包括將具備影片版人像模式功能、提供 Apple ProRes 較佳品質格式錄影能力、和一個與濾鏡類似的新系統，以改善照片視覺效果和色調。

外觀方面，iPhone 13 系列延續了先前版本的尺寸，但厚度會略為增加。iPhone 13 / 13 Pro 為 6.1 吋，iPhone 13 Mini 為 5.4 吋，iPhone 13 Max 為 6.7 吋，但新 iPhone 瀏海傳出將會縮小，寬度可以減少 30%，並且搭載高更新率螢幕。

蘋果 LiDAR 最早是 2020 年 iPad Pro 機款現身，有消息傳出，蘋果 2021 年將 LiDAR 功能持續為 iPhone 13 Pro 和 Pro Max 型號專屬，但也有其他消息指出，LiDAR 功能將擴展到 iPhone 13 全系列。

Apple 分析師郭明錤 6 月爆料，新款 iPhone 13 系列將採用 A15 Bionic 處理器、5G、Wi-Fi、相機方面都會有更好的支援。

iPhone 13 Pro 系列所搭載的超廣角鏡頭也將升級，將從 iPhone 12 Pro 系列定焦功能升級到自動對焦功能。此外，據先前諸多傳聞，iPhone 13 Pro 系列鏡頭模組將比 iPhone 12 Pro 系列大了不少。

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