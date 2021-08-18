【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 週二 (17 日) 7 月零售銷售數據大幅低於預期，加上變種病毒 Delta 使疫情反彈，引發對全球復甦的擔憂，中國監管引發市場巨震，道瓊午盤一度下跌逾 500 點，終場美股四大指數跌幅介於 - 0.71~-1.98%。蘋果 - 0.62%、台積電 ADR-3.07%、聯電 ADR-2.81%、日月光 ADR-4.75%。

2. 雖週一道瓊、標普再創收盤新高，但週二台股以下跌 17.15 點的 16,841.62 點開出後，在 2330 台積電、2454 聯發科、2379 瑞昱、2308 台達電、3034 聯詠等權重股，與玻陶、鋼鐵、造紙等類股走弱下，指數持續震盪走低，終場以下跌 197.41 點的 16,661.36 點作收，成交金額為 2,983.94 億元。三大法人合計賣超 134.25 億元：外資賣超 88.02 億元、投信買超 11.92 億元、自營商賣超 58.16 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量縮，持續整理。

（2）均線：近期指數沿 5 日線向下修正，未突破 5 日線前將持續整理。

（3）技術指標：8/10 KD 出現死亡交叉，週二 KD 持續下修，在未出現黃金交叉前，將持續整理。

4. 櫃買指數: 開低震盪走低，下跌 1.91%，收在 201.06 點，沿 5 日線拉回，未突破 5 日線前將持續整理。

5. 觀盤重點：近期台股沿 5 日線向下修正，週二站不回 7/28 的低點 16893.70 點，線型較預期弱勢，加上成交量持續萎縮，因此現階段操作宜慎，僅可擇優擇強短線因應，待出現反彈訊號再擇機加碼為宜。

6. 行政院政委、國發會主委龔明鑫 17 日邀金管會主委黃天牧、財長蘇建榮協商當沖降稅優惠延長案，據了解，會中金管會主張延長五年，財政部提出延長二年方案，最後經三方討論結果形成共識，決定採取折衷方案延長三年，並維持當沖交易稅率減半為千分之 1.5 的結論。但全案仍需報請蘇揆拍板定案後，啟動《證券交易稅條例》修法，送立法院新會期三讀通過。

7. 美系外資日前發布「記憶體寒冬來臨」的報告，旺宏（2337）董事長吳敏求、群聯 (8299) 董座潘健成昨（17）日同聲高喊「不認同」，強調明年市況還是很好。吳敏求更痛批，該外資報告「沒有知識、不專業、亂寫」，對相關炒股行為不認同，「不要把台灣當作提款工具」。旺宏（2337）董事長吳敏求更透露旺宏客戶現在仍在追單，目前每個月訂單出貨比（B／B ratio）還是大於 1，「數字好得令人驚訝」，尤其各國車廠都來找旺宏供貨，不僅下半年狀況非常好，明年一整年也樂觀，對價格與訂單量都正向看待。

8. 英特爾強勢進軍獨立顯示晶片（GPU）市場，昨（17）日宣布推出全新消費級高效能圖形品牌「Intel Arc」，相關產品線首款晶片預計明年第 1 季現身，業界傳出將採用台積電（2330）6 奈米製程生產，為兩強先進製程合作邁大步，也為台積電增添營運動能。

9. 華固（2548）17 日法說會指出，雙北市迄今在手儲備開發案至少 18 筆、存量高達 1,096 億元，未來八年業績維持高水準無虞；其中，今年完工量達 152 億元，下半年為衝刺銷售入帳的重點，2022 年將攀升至 190 億元。為維持股利均衡政策，未來五年以每年現金股利發放高於 5 元為預定目標。

10. 電感廠臺慶科（3357）今年積極擴產，第二波新增產能可望在今年 9 月底到位，公司除看好今、明年成長動能之外，5 月斥資 7.3 億元在桃園買下新廠，規劃 3-5 年內設立車用電子零件專用產線，目前臺慶科汽車相關比重維持在 16％，汽車電子為被動行業內未來主要成長動能之一。臺慶科今年上半年每股盈餘突破半個股本，達 6.06 元，由於第三季底之後持續有新產能挹注，在訂單大於產能之下，法人預期臺慶科今年每股盈餘可望自一個股本起跳。

