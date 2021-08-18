紐西蘭清零幻滅防疫大升級 央行決議按兵不動 紐元續貶 

紐西蘭通報六個月來首起本土確診個案後，祭出全國短期封鎖的嚴格措施，並迫使央行暫緩升息打算，周三 (18 日) 決議保持利率在 0.25% 的歷史低點。紐元走軟。

分析師原本預期，防疫模範生紐西蘭將升息 1 碼，成為亞太地區和 G10 中率先升息的國家。但疫情變幻莫測，奧克蘭周二通報六個月來第一起本土確診個案，周三新增六人染疫，都與第一例相關，其中一人是已經完整接種疫苗的護理人員。

紐西蘭央行 (RBNZ) 透過聲明表示，按兵不動是對政府實施全國封鎖政策的回應。紐元前日已因防疫封鎖政策而重貶逾 1%，央行決策出爐後，盤中下滑 0.3%。

不過根據紐國央行目前的預測，基準利率將在今年底前上升到 0.5%，明年年中達到 1.5%，2023 年底前超過 2%。

本土個案的基因定序結果與澳洲有關

紐西蘭周三啟動全國封鎖措施，總理阿爾登 (Jacinda Ardern) 表示，這起 2 月以來首例本土確診者的基因定序結果顯示，和澳洲新南威爾斯省的疫情有關。

澳洲最大城市雪梨實施封鎖將近兩個月，但疫情未見趨緩，封鎖措施甚至擴大到整個新南威爾斯省。該省周三通報新增 633 人確診，比兩天前的單日紀錄激增 32%。

紐西蘭先前因為防疫表現良好，經濟強力復甦、通膨加速攀升，升息機率大幅上升。但該國疫苗接種率低落，只有 32% 人口至少接種一劑疫苗，現在又面臨鄰國澳洲的疫情升溫的考驗。