正達3D玻璃再奪歐系豪華車大單 第三季末量產出貨

鴻海 (2317-TW) 旗下正達 (3149-TW) 第二季轉虧為盈，近期接單又傳捷報，車用 3D 玻璃出貨繼已獲歐洲某一線豪華車廠採用後，近期又拿下另一家歐系豪華車廠訂單，第三季末量產出貨，車用布局逐步開花結果。

正達近年將營運重心轉往汽車與綠建築業務，其中，正達開發的 3D 玻璃技術門檻較高、產品驗證時間長，經過幾年布局，今年正式量產出貨給歐系豪華車廠，應用在智慧座艙中的儀表板上。

正達並積極備妥更多產能，據悉除提供給已出貨的豪華車廠使用，還有近期新打入的歐系豪華車廠，以及美系電動車大廠。正達對客戶相關事宜皆不予評論，不過仍看好下半年展望，展望下半年，法人認為，隨著營運規模放大，正達全年轉虧為盈目標將達標。

至於美系電動車大廠進度，據供應鏈透露，正達產品已進入驗證階段，就等組裝廠端獲客戶認可，產品即可開始出貨。

另外，正達也是母公司鴻海集團 MIH 電動車聯盟成員之一，可望助攻搶食電動車商機。

正達第二季營收達 6.46 億元，季增 3.5%、年減 5.74%，毛利率 4.23%，季增 0.42 個百分點、由去年虧轉盈，營益率 -4.73%，較去年同期大幅改善，在業外挹注下，單季稅後純益達 329 萬元，由上季、去年同期轉虧為盈，每股純益 0.02 元。

正達上半年營收 12.7 億元，年增 16.9%，毛利率 4.03%，由去年同期轉正，營益率 - 4.69%，也較去年同期改善，稅後虧損 228 萬元，虧損均較去年同期大幅收斂，上半年每股小虧 0.01 元。