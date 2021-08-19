擔心利率升高？別忘記這招

美國強勁的勞動市場數據公佈後，許多聯準會官員紛紛出來表達對於縮減購債的看法。相較於原先預期的年底至明年初開始縮減每月購債金額，目前時程可能進一步提前至今年 9 月，美國長期公債殖利率可能再度回到上升趨勢中，股市及其他風險資產價格恐再掀起波瀾。「鉅亨買基金」認為股市波動度將進一步升高，而定期定額是克服此風險的最佳策略。

1. 勞動市場快速復甦，調整貨幣政策時間可能快於預期

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/8/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國勞動參與率已經回到 61.7%，其中 25 至 54 歲年齡人口的勞動參與率為 81.8%，逼近 1985 年以來平均的 82.7%。除了勞動參與率外，5.4% 的失業率、4% 的每小時薪資年增率、超過 1,000 萬的職位空缺數，也都顯示美國勞動市場的火熱程度。而看到這些數據，也讓不少聯準會理事與區域聯邦準備銀行總裁調整看法，近期有 1 名理事與 3 名總裁都認為 9 月就該開始縮減購債。若是勞動市場維持目前復甦趨勢，另外有兩名總裁也會加入今年內該縮減購債的陣營，貨幣政策調整的時間可能快於市場預期。

2. 貨幣政策調整，股市波動恐加劇

儘管縮減每月購債金額，只是減少未來向市場額外注入的流動性，不等同於馬上關掉資金水龍頭。但會影響大家對於聯準會何時升息與縮減資產負債表的預期，並透過心理層面左右整個金融市場的流動性。從下圖可看出，美國金融壓力與美國股市波動程度密切相關，當金融壓力升高時，美國股市價格近一年標準差也會跟隨走升。假設美國於今年開始縮減每月購債金額，金融壓力與股市波動程度都有進一步升高的可能。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料日期: 2021/8/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 現在最適合定期定額扣美股，升息後再扣新興市場股市

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500、道瓊歐洲 600 與 MSCI 新興市場指數，資料期間: 1988-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

高波動度可能代表超好或是超差的報酬率，對投資不一定是壞事，但卻容易讓人擔心受怕而過早賣出，而錯過長期漲幅。假設你是屬於不太看市場且能容忍波動的人，現在仍是大膽放心買進的好時機（原因可參考什麼是縮減購債？該害怕嗎？）；但若是每天都要看大量新聞，且不喜歡股價巨幅波動的人，就可以用定期定額方式來降低波動。以目前的景氣週期位置為例，定期定額扣款美國股市 5 年的平均報酬率為 34.4%，高於歐洲與新興市場股市；等到美國首次升息後至美國長短期公債間利差反轉前，定期定額扣款新興市場股市 5 年的平均報酬率為 20.2%，表現略優於美國股市。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

分批定期定額買進，將低股市波動風險

我們認為美國流動性盛宴逼近尾聲，未來各類風險資產的價格波動程度都會因此上升。但波動不代表會賠錢，反而應該用定期定額扣款的方式，同時克服波動並享受股市的長期好表現。

鉅亨精選基金

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