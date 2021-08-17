〈高端股東會〉新冠疫苗著重二方向 董座：有信心研發結果能帶來利潤

高端疫苗 (6547-TW) 今 (17) 日舉行股東會，董事長張世忠會中提到，已投入新冠疫苗開發多時，相信研發結果會帶給公司應有利潤，此外，後續新冠疫苗主要有兩大布局重心，包括積極生產與取得國際認證。

張世忠喊話，新冠疫苗陸續交出成果，並於 7 月 19 日取得緊急使用授權，雖然外界很多雜音，但相信團隊已經研發疫苗多年，不會讓大家失望，會做出高品質、好的疫苗。

張世忠指出，去年至今，公司投入大量資源研發新冠疫苗研發，期待研發結果會替公司帶來利潤。

總經理陳燦堅會後補充，目前新冠疫苗有兩大布局重心，包括積極生產與國際連結，其中，生產計畫方面，雖然產能沒問題，可滿足市場需求，但目前原物料吃緊是最大瓶頸，加上國際藥廠紛紛搶料，包括瓶子、膠塞、盒子等，持續都面臨缺貨狀況。

國際連結部分，陳燦堅坦言，要取得國際區域認證，需與當地主管機關討論，設計符合當地需求的三期臨床試驗，如免疫喬接、傳統三期等，新冠疫苗國際認證很重要，除了目前已申請緊急使用授權的巴拉圭，有望進軍中南美市場，未來取得歐盟認證後，則可陸續解除市場疑慮。

高端主要兩大業務包含新冠疫苗與腸病毒疫苗，張世忠提到，腸病毒疫苗在 4 月、6 月公布三期臨床試驗結果，保護力逼近 100%，目前越南政府已有高度興趣，希望腸病毒疫苗成為繼新冠疫苗後，公司另一大成長動能，目標明年上市，提供給台灣等東協國家。