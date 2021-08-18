〈大樹拚展店〉防疫商品下半年銷量放緩 營收仍拚優於上半年
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連鎖藥局大樹 (6469-TW) 受惠防疫產品熱銷，上半年獲利創新高，董事長鄭明龍表示，防疫商品需求並非常態，下半年防疫商品業績表現將回歸正常水位，法人預期，第四季為主要傳統銷售旺季，整體下半年營收仍有望優於上半年。
台灣今年 5 月疫情再次爆發，防疫商品再度成為搶手貨，大樹防疫商品營收比重從第一季的 3-4%，第二季攀升至約 10%，鄭明龍指出，防疫商品隨著疫情趨緩，銷售動能同步放緩，預期下半年國內疫情穩定後，防疫商品銷量將回到第一季水準。
鄭明龍補充，下半年主要動能來自擴展新門市，將新增逾 20 間，加上第四季都是全年營運高峰，以及政府擬年底前推出五倍券，估維持往年成長態勢。
法人預期，大樹下半年迎傳統銷售旺季，下半年營收將優於上半年，全年營收有望年增近 30%、突破百億元創新猷；下半年毛利率則在防疫商品出貨動能放下，維持上半年 26% 水準。
大樹第二季雙率雙升，稅後純益 1.18 億元，季增 63.89%、年增 170.43%，每股純益 2.2 元；上半年稅後純益 1.9 億元，年增 111.7%，每股純益 3.54 元，單季、上半年純益雙創新高。