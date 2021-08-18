T-Mobile證實駭客入侵 逾4,000萬筆個資受影響

美國電信巨頭 T-Mobile(TMUS-US)此前傳出遭受網路駭客攻擊，導致大規模個資洩露於外，T-Mobile 週三 (18 日) 證實，經調查後可能有超過 4000 萬筆用戶資料遭到竊取。

T-Mobile 指出，被盜資料包含現有和潛在客戶姓名、出生日期、社會安全號碼以及駕照等身分證名文件，但沒有跡象顯示客戶的銀行帳戶、信用卡等財務訊息遭到外洩。

據了解，本次受影響的現有已付費用戶數約 780 萬名，另有 85 萬名事先付費的客戶資訊遭到泄露，T-Mobile 並未透露受害群體的重疊程度，但預計受影響個資超過 4000 萬筆。

T-Mobile 也稱，在網路安全專家協助下，已立即關閉駭客入侵伺服器的接入點，該公司將持續調查，並與執法單位合作。

T-Mobile 上週爆出 1 億用戶個資遭盜竊後於網路上兜售，根據科技媒體《VICE》報導，一名賣家宣稱透過入侵 T-Mobile 伺服器取得用戶個資，並稱只要願意支付 6 枚比特幣 (約 27 萬美元)，就能取回 3000 萬筆社會安全號碼和駕照等資料。

週日傳出個資外洩消息後，T-Mobile 週一 (16 日) 跳空開低，盤中跌幅一度擴大至 4%，最終收跌 3%，今日盤中則小跌 0.4%。

T-Mobile 表示，將為受到駭客攻擊影響的客戶提供為期 2 年的 McAfee 身份保護服務，並加強帳戶的安全性，同時建議 T-Mobile 已付費客戶致電客服團隊，以更改 PIN 碼。