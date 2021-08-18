匯豐董事長：中國機會太大且不容忽視

週三 (18 日) 《彭博社》報導，美國和中國間的緊張關係持續加劇，匯豐董事長杜嘉祺 (Mark Tucker) 對美中關係釋出充滿希望的言論，同時強調該銀行日益關注大中華地區業務。

匯豐董事長杜嘉祺近期於香港金融學院舉行的研討會上談到，即便地緣政治緊張局勢不斷升級，但中國機會太大且不容忽視。

杜嘉祺稱：「我們正在走向美中關係的新現狀，雙方的互聯性 (interconnectivity) 非常強大，我不認爲要到了選邊站的地步。」

杜嘉祺強調：「匯豐完全清楚這是個挑戰，並持續將重心轉向亞洲。」

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 週一警告，中概股存在一定風險，他已要求 SEC 幕僚暫時停止批准中國企業透過借殼上市在美國上市，希望投資人能得知更多企業結構的訊息。

中國政府正加大整頓國內大型企業，公布新的監管規範草案，整頓網路巨頭、監管教育等中企，還傳出中國政府已入股字節跳動和新浪微博在中國的子公司。

軟銀創始人兼首席執行長孫正義日前表示，中國科技業受越來越多政府監管打擊，軟銀將暫停中國新投資。

避險基金 Marshall Wace 聯合創始人的 Paul Marshall 上週也稱，在美國上市的中企已「不具投資性。」

近期方舟投資管理（ARK Invest）創始人伍德 (Cathie Wood) Ark Innovation ETF 已出清中概股。

2021 年第二季的美股「13F 報告」陸續出爐，索羅斯基金管理公司 (Soros Fund Management)、D1 Capital Partners 和 Soroban CapitalPartners 在第二季部分或清倉了中概股 ADR 的部位。

達利歐 (Ray Dalio) 旗下橋水基金 (Bridgewater) 也減碼了好未來、新東方、京東、唯品會等多檔中概股 ADR。

週三早盤截稿前，滙豐 (HSBC-US) 下跌 0.50%，阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 0.53%、百度 (BIDU-US) 微揚 0.28%、京東 (JD-US) 下跌 0.016%。

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