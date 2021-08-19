Delta病毒干擾多國經濟活動 WTO：全球貿易成長可能將觸頂

世界貿易組織 (WTO) 周三 (18 日) 表示，由於區域失衡和，以及 Delta 變種病毒爆發導致經濟活動放緩，全球貨物貿易活動在達到創紀錄水準之後，可能正趨於穩定。

WTO 的貿易晴雨表今年 3 月一度上升至 110.4，是 2016 年開始紀錄以來的最高紀錄。該指數目前仍高於長期平均水準，但漲幅正在放緩，「可能代表貿易上升動能將觸頂。」

該指標的多個項目，包括空運、貨櫃運輸、原物料和汽車產品，都呈現高於趨勢的成長，但 WTO 表示，出口訂單指數「已明顯放緩」，進一步顯示復甦步伐可能在短期內走弱。

WTO 表示，最新數據與 3 月 31 日預測一致，今年全球商品貿易額將成長 8%，去年全球商品貿易額下降 5.3%。

WTO 表示：「全球貿易展望繼續被下行風險所掩蓋，包括地區經濟成長差異、服務貿易持續疲軟以及疫苗接種時程延後，尤其是在貧窮國家。疫情持續對貿易展望構成最大威脅，新一波疫情可能輕易經濟復甦。」

近期中國疫情再度爆發也使航運運輸面臨挑戰，寧波舟山港上周因碼頭工人染疫局部暫時關閉，貨物運輸處理速度放緩。該港口去年的貨櫃吞吐量高居全球第三，在中國則是僅次於上海港的第二大港口。

此外，疫情升溫的搗亂與年末消費旺季即將來臨，使美國西岸塞港更為嚴重，據監控美國加州聖彼卓灣 (San Pedro Bay) 水上交通的官員表示，截至上周末共有 37 艘等待入港，接近 2 月初的高峰。