〈房產〉市況轉變大 北台灣老屋拉皮推案去年至今多達5個

市調機構統計，去年至今北台灣建案市場老屋拉皮案達 5 個，數量明顯高於歷年，且從新北到桃園、基隆，甚至宜蘭都有。

住展研發長何世昌表示，近來老屋拉皮建案數量大增，主因除了與房市景氣好之外，也與疫情有關；由於有些飯店、商場等產業遭受疫情重創而歇業，業者乾脆轉進不動產，將原本營業場所整建後推案銷售，拉皮建案因而比往年還多。

何世昌認為，民眾若要購買老屋拉皮建案儘量選擇「內外拉皮」的建案，內拉皮為建築結構補結，外拉皮指的是外觀翻新，如果只作外拉皮恐無法達到居住安全的目的。另外也要注意「水電管線重拉」，否則管線老化、脆化等問題會造成未來居住上的麻煩。

住展統計資料顯示，北台灣 2015 年至 2019 年，五年間老屋拉皮案僅 4 件，平均一年不到一件；但近一年多來（2020-2021 年 7 月）數量大增，老屋拉皮案多達 5 個，從新北到桃園、基隆，乃至宜蘭都有。顯示房市愈好，老屋商機就愈加蓬勃，不只重建能創造獲利，就連拉皮整建也有很大商機。

去年以來開賣的 5 件拉皮建案，分別是新北市淡水「沁玥」、基隆中正區「橙品 99」、桃園楊梅「寶鴻澄家」與龍潭「沐舍」，以及宜蘭市「馥御時尚宅」。

其中，淡水「沁玥」與宜蘭市「馥御時尚宅」前身都是旅館飯店。「沁玥」原為「成旅晶贊飯店淡水館」，去年國內第一波疫情爆發後歇業，業主整建並於今年推出銷售。宜蘭市「馥御時尚宅」原為「誠道旅館」，2016 熄燈後，申請變更為集合式住宅建案。

何世昌指出，全台旅館飯店業先後經歷「陸客不來」風波與新冠疫情爆發，有不少飯店出現「開門賠錢、關門賺錢」的詭異現象。雖然本業營運慘澹，但飯店本身資產價值卻絲毫不減，若飯店產權單一且符合使用分區規範，業主收回後可拉皮推案，或者整棟出售都是目前常見趨勢。而整棟出售的老飯店不管都更或危老重建，均可享高額容積獎勵，所以近年來老飯店已成為壽險金控、建商垂涎的目標，未來老飯店重生的案例將與日俱增。

基隆「橙品 99」前身為「高峰百貨」，為基隆第一家、也是唯一一家百貨公司，已經陪伴基隆人約 30 年；去年疫情爆發後黯然收攤，但很快的在拉皮完成後，今年就化身成建案公開銷售。桃園楊梅「寶鴻澄家」原本是連棟透天住宅，建商收購並拉皮推案。龍潭「沐舍」前身是 1999 年預售案「水戶石門」，雖然建案於 2002 年取得使照，但當年建商卻倒閉，之後由資產管理公司接手並推出銷售。