傳商湯科技8月底在港申請IPO 最終目標為上證科創板掛牌

外媒引述知情人士稱，AI 新創商湯科技計畫最快 8 月底於香港申請首次公開發行 (IPO)，募資規模估達 20 億美元，最終目標為赴上海證券交易所科創板 (STAR) 申請上市。

《路透社》引述 3 位知情人士稱，商湯科技已聘請中金公司 (CICC)、海通國際證券以及滙豐 (HSBC) 負責上市事宜。

《路透社》去年報導，商湯科技考慮在一輪 15 億美元的融資結束後，赴上海科創板掛牌，當時預計融資後企業估值可達 100 億美元。

然而，有 2 名知情人士透露，在碰上螞蟻集團被迫取消美國 IPO 計畫後，中國監管機構開始強化對國內 IPO 候選企業的審查，導致中國 IPO 審核進度遭到拖累，因此商湯科技決定先推進香港 IPO 計畫。

針對上述報導，商湯科技和滙豐均拒絕發表評論，中金公司和海通證券未回應請求。

商湯科技技術主要著重在臉部辨識、視頻分析以及自動駕駛等應用，美國政府此前以協助中國政府監控與迫害新疆維吾爾族人為由，將該公司列入實體清單。

其中 1 位消息人士稱，商湯科技近期的上市計劃擬瞄準中國和其他非美國投資人，考慮到美國黑名單的敏感性，對美商銀行與投資人來說，參與商湯科技 IPO 將具有一定挑戰性。