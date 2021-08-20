中國通過個資保護法 新政策再打擊科技巨頭 外資出逃

中國官媒周五 (20 日) 報導，全國人大常委會表決通過《個人信息保護法》，為公司如何處理用戶數據制定了更嚴格的規定。

周五這一消息面繼續打擊科技巨頭，外加部分龍頭股業績不佳，與中國電信 A 股上市施壓，陸港股市周五大跌，外資連續兩日大幅淨賣出 A 股。

港股恒生指數邁向技術性熊市，恒生科技指數盤中擴大跌幅至逾 4%。在利空消息和美元走強的雙重影響下，外資周五上半日淨賣出 A 股 65 億元人民幣，此前一日淨賣出逾百億元。

官方並未公布最新立法的細節，但先前的草案要求，公司必須徵得用戶同意才能收集、使用和傳輸個人的訊息，同時個人有權撤回其同意。

北京當局最近一直在整頓明星科技巨頭，包括阿里巴巴、騰訊和滴滴打車，以確保其對社會的掌握。

自上個月的教育「雙減」政策以來，投資者對中國新政策的擔憂及影響日漸敏感，部分大型國際基金對中國廣泛的整頓也始料未及，著名基金經理 Cathie Wood 已將中國股票曝險降至零。

瑞銀證券本周在報告中稱，這一輪互聯網監管是統籌協調式的，將至少持續至今年底，因此現在不應輕言進場抄底，維持避開類股相關股票。