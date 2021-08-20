孫正義軟銀脫手DoorDash股票 22億美元入袋

日本首富孫正義領軍的軟銀集團 (SoftBank Group)(9984-JP)，據悉已賣出美國最大美食外送服務業者 DoorDash(DASH-US) 1140 萬股股票，從 18 日收盤價計算價值約 22 億美元。

《日本經濟新聞》在 20 日 (週五) 引用《彭博社》的消息，報導軟銀集團脫手 DoorDash 股票的消息。

DoorDash 創立於 2013 年，活用透過網路接案的自由工作者，在美、加地區提供美食外送服務，並於今年 6 月正式進軍日本市場。

DoorDash 去年 12 月完成 IPO 上市，首日掛牌股價為每股 182 美元。

軟銀集團旗下的願景基金 (SVF) 是 DoorDash 投資人。 該基金多投資人工智慧 (AI) 領域的新創獨角獸，等投資對象成功 IPO 後，就逐漸脫手股票，再把得手的資金投資其他未上市公司。這回該集團脫手 DoorDash 股票，應該是同樣的投資戰略環節。

孫正義在 8 月 10 日的財報說明會上曾表示，「生態系統 (意指前述的投資模式) 已經展開運作」。針對脫手 DoorDash 股票事宜，軟銀則表示「不作評論」。