潘思亮呼籲補貼紓困 國際觀光餐旅業像被放棄的二度重症患者

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (20) 日召開股東常會，董事長潘思亮直言，今年疫情對國際觀光餐旅業的衝擊遠超過去年，現在像「被放棄的二度重症病人」，喊話觀光餐旅業需要立即的補貼紓困，否則恐會見到更多裁員或歇業潮。

潘思亮表示，去年國際觀光餐旅業者是重者患者，在政府祭出紓困振興後成功出院，不過，今年疫情衝擊是去年的 10 倍，成為二度重症病人。

潘思亮也不諱言，振興券就像打疫苗，但打疫苗對重症病人無效，相較於其他內需產業已開始慢慢復甦，預料國際觀光餐旅業最快要到 8-10 月才能逐漸脫困，因此，觀光業者需要立即的補貼紓困措施。

潘思亮進一步提到，儘管晶華整體衰退狀況優於同業，但台北晶華酒店營收衰退幅度仍超過 50%。

對於陸續有飯店業者陸續傳出裁員潮，潘思亮說，包括晶華在內的所有國際觀光飯店處在減薪減班狀態，不過，晶華在出售達美樂後，約可進帳 10 多億元的現金，因此不會裁員。

展望後市，晶華朝日本和美國發展仍是不變目標，希望下半年捷絲旅能在日本和美國能有好消息，而麗晶也可望在台北和其他大都市取得豪宅及飯店的複合發展機會。