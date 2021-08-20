升息、通膨及疫情影響 宏普董座：保守看待房市

上市建商宏普 (2536-TW) 今 (20) 日召開股東會，董事長段津華會後指出，美國聯準會 (Fed) 已有提議升息的訊息，加上通膨、疫情問題，對很多人造成影響，保守看待房市，另外，疫情雖對頂尖企業獲利沒有衝擊，但是對部分企業影響很大，未來台灣房市發展還需再觀察。

先前宏普對於全台購地案興趣極高，曾擬訂百億元購地規劃，並沿著高鐵南下覓地，但最後還是回到新店央北重劃區標購建地開發大型社區推案，段津華今天指出，宏普建設持續在全台各地看地。

宏普執行副總游武龍表示，房市需求仍然強勁，維持審慎樂觀看法，台灣缺地問題已存在多年，宏普建設雖然也有去中南部尋找土地，但遺憾都沒有實際標到土地。

宏普建設 2021 年在第一季推出的新店央北重劃區的「中央公園」案 2 期，目前銷售順利，今年第 4 季計劃在桃園青埔推出兩建案，總銷近 70 億元。明年推案計劃暫定推出中央公園 3 期，及內湖舊宗段廠辦開工，將採先建後售模式，個案基地面積 1265 坪。至於大直金泰段的商辦大案，基地面積高達 2,640 坪，變更計劃仍由內政部審查中。

宏普建設今天股東會並通過配息 1.2 元。