〈新唐股東會〉拓展車用布局 聚焦電池管理、主控介面兩大產品

新唐 (4919-TW) 今 (20) 日召開股東會，隨著現今產品線發展成 4C，外界也關注車用業務發展，董事長蘇源茂指出，公司車用電池管理晶片已在日本市場站穩腳步，未來將拓展至其他地區，同時，也積極推廣車用主控介面的系統單晶片 (SoC)，預計這兩大產品將是車用業務的發展主軸。

新唐去年併購 Panasonic 半導體事業後，產品線明顯擴張，應用類別也發展更平均，4C 分別為 Computer、Consumer、Communication and Others 以及 Car, Industry & Auto 等，尤其車用與工控類別已為新唐現今營收比重最高的應用，上半年營收比重達 39%，其中又以車用份額較多。

蘇源茂表示，新唐車用業務現今多專注在日本市場，主要提供給 Panasonic 電池管理晶片，用於電池安全、電池壽命等管理，業務已有相當成績，未來將以日本為基礎，再擴展至歐洲、中國等地區，電池種類則以鋰鐵電池為主。

至於新唐與日本子公司 NTCJ 合併的綜效，蘇源茂認為，新唐要擴大業務規模，需要更多的人才與技術，這兩個要素也是併購 Panasonic 半導體事業的主因，合併後可望為 NTCJ 提供台灣與中國的市場，台灣產品也可擴展至日本市場，計劃也持續進行中。

同時，雙方也建立關鍵技術平台，可以使日本技術與台灣共享，也將台灣擅長的管理、行銷策略引入日本，整合各營運面後，可望達一定的經濟規模，也有利後續採購。