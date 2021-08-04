新唐：下半年市場不會明顯反轉 毛利率持穩

微控制器 (MCU) 廠新唐 (4919-TW) 今 (4) 日召開法說，新唐表示，客戶需求續強，下半年供給還是短缺，看好市場不會出現明顯反轉情況，毛利率也不會有太大變化。

展望下半年，總經理戴尚義指出，晶圓代工、後段封測產能供應仍不足，價格也很硬，只要能取得產能與產品，晶片都一定賣得掉，在客戶需求持續強勁下，看好今年下半年市場不至於有太大變化、不會出現反轉情況。

新唐並表示，4 月開始有同業漲價，公司價格較晚跟進，第二季毛利率確實因此提高，但漲價效益未完全反映在第二季財報上，若下半年沒有出現同業調降價格、或美金持續貶值，毛利率應不會有太大變化。

新唐去年併入日本 Panasonic 半導體，更名 NTCJ，董事長蘇源茂表示，併購後綜效已浮現，成為上半年營運較去年大幅成長的一大原因，產品組合也豐富許多。

此外，新唐併入 NTCJ 後，也擁有其與高塔半導體合資的高塔松下半導體 49% 持股，該合資公司旗下共有一座 12 吋廠、兩座 8 吋廠，新唐表示，原先以為對營運是負擔，但在目前 8 吋供給短缺下，反而成為有利資源，8 吋廠目前稼動率滿載，也可提供一部分的產能支援。