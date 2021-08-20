中國電信回A股上市首日飆升近35% 一度觸及漲停

中國第二大行動電信商中國電信 (601728-CN) 周五 (20 日) 首度在 A 股上市，於盤中飆漲觸及停牌及漲停，最終收漲 34.88%。

在紐交所退市 2 個月後，中國電信於今年 3 月 9 日正式發布公告，宣布將回歸 A 股，到本周五 8 月 20 日正式上市，僅用時 5 個多月的時間。

中國電信 A 股上市是 2021 年以來全球最大規模的上市交易，超過了快手 2 月在香港進行的 63 億美元 IPO 交易。

中國電信上海早盤小幅高開，隨後回落，漲幅一度僅 1.1%，臨近午盤之後，股價拉升漲至 16%，盤中臨停。11 點 29 分恢復交易後上午收盤漲至 18.98%。午後，中國電信再度拉升最高觸及漲停板 (43.93%)，報 6.52 元。此後漲幅稍減，收 6.11 元，仍有近 35% 漲勢。

與此相較，中國電信 H 股在香港下跌近 5%，並未受到 A 股上市的助益。

美國前總統 川普的一道行政命令，導致中國電信及其他兩家中國的電信巨頭從紐交所下市，在這之後，中國電信就尋求更加多元化的融資管道。

除了中國電信外，中國移動也在尋求在上海進行第二上市，計畫融資 560 億元人民幣，以投資 5G 網路等項目。中國聯通周四在一份聲明中表示，考慮讓旗下技術子公司在大陸上市。