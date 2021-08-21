WSJ：全球迎建設熱潮 卡特彼勒後市可期

《華爾街日報》專欄作家 Aaron Back 撰文指出，作為全球建設潮的主要受惠者，目前卡特彼勒 (CAT-US) 不受華爾街青睞，反而為其創造出機會。

瑞銀分析師 Steven Fisher 表示，卡特彼勒正在經歷週期性復甦，但這和典型的週期不太一樣，有一些問題使復甦過程變得更複雜，像是供應鏈困境和原物料短缺。

然而，從廣泛背景來看，隨著歐美國家的政策領導已自貨幣政策交棒至財政政策，Back 認為大部分已開發國家似乎準備迎接多年的建設熱潮。

身處在超低利率環境，加上氣候政策趨勢的發展，促使部分國家領袖重新思考推動基礎建設、能源與其他公共工程，私營部門方面，房屋供應短缺加上部分製造業復甦，也可能再度推動投資週期。

光是在英國，由總理強生 (Boris Johnson) 領導的保守黨政府就呼籲 5 年內推行 6,000 億英鎊的基建投資 (約 8,180 億美元)，歐盟也計畫推出 7,500 億歐元 (約 8,750 億美元) 的復甦計畫，除了兩黨基建法案外，美國民主黨人也在規劃一項規模更大的支出法案，包含對可再生能源的獎勵措施。

Back 稱，一旦卡特彼勒克服近期的供應瓶頸，無論是建築活動還是對原物料的需求，卡特彼勒都將獲益匪淺。瑞銀預計，美國每增加 1,000 億美元的建築支出，就會推動卡特彼勒每股純益 (EPS) 增加 60 美分，其去年 EPS 為 5.46 美元。

不過，上述樂觀前景仍有例外，即中國政府正在打擊債務融資和房地產泡沫化，但 Back 認為由中國主導的基建和資源週期，容易因決策者的一聲令下迅速盛衰，因此，缺乏中國主導的週期對卡特彼勒來說，可望帶來更健康的長期發展。

受中國經濟復甦放緩和供應鏈瓶頸影響，今年迄今，卡特彼勒僅漲 12.88%，低於標普 500 指數的 17.3%。FactSet 數據顯示，在追蹤卡特彼勒股票的 26 位分析師中，僅 11 位將其列為「買入」評級。

Back 指出，卡特彼勒過去交易估值的預估本益比約落在 10 至 30 倍，考慮到其強勁前景，目前僅 18 倍的本益比並不合理。