永固-KY上半年EPS 1.5元 下半年估逐季向上

混凝土廠永固 - KY(5546-TW) 今 (20) 日公告第二季稅後純益 0.78 億元，季增 79.6%、年減 73.1%，每股純益 0.96 元；上半年稅後純益 1.22 億元，年減 65%，每股純益 1.5 元；永固表示，下半年混凝土價量逐季成長下，營運可望同步向上。

永固第二季營收 13.76 億元，季增 21%、年減 12.5%；營益率 7.1%，季減 0.3 個百分點、年減 15.7 個百分點；稅後純益 0.78 億元，季增 79.6%、年減 73.1%，每股純益 0.96 元。

永固上半年營收 25.12 億元，毛利率 12.3%，年減 12.6 個百分點、營益率 7.2%，年減 12.3 個百分點；稅後純益 1.22 億元，年減 65%，每股純益 1.5 元。

永固解釋，中國去年上半年因新冠肺炎疫情爆發，多數混凝土同業無法開工，供需嚴重不平衡下，價格飆漲墊高比較基期，導致營運出現落差，但若與 2019 年同期相比，第二季及上半年均維持差不多的水準。

展望下半年，永固認為，目前中國混凝土價格回到逐季成長的常軌，隨著主要市場重慶各地工程加快進行，混凝土產銷量也穩定成長，預計下半年營收可望較上半年成長 5 成，獲利增幅可望更大。