漢達轉型開發新劑型新藥見成果 營運進入高速成長期

漢達 (6620-TE) 自 2017 年轉型開發 505(b)(2) 新劑型新藥後，其中，多發性硬化症藥物 HND-020 有望今年完成授權並取得美國藥證，胃食道逆流藥物最快明年初啟動銷售，看好營收、獲利將大幅成長，營運有機會轉盈。

漢達開發的多發性硬化症藥物 HND-020，擬與國際藥廠簽訂銷售授權合約，董事會本月初通過授權董事長與其洽談合約事宜並簽署相關文件，總經理陳俊良表示，由於多發性硬化症患者後期腦細胞受損，導致吞嚥困難，漢達將既有膠囊藥物改良成口崩錠，藥物放入口中即化掉，方便患者服藥。

陳俊良指出，HND-020 去年底向美國 FDA 申請藥證，依照 FDA 規劃，第四季有望取得結果，若順利取證，預期 2024 年底前美國不會出現其他競爭藥物，目前多發性硬化症原廠藥單顆藥品售價為 300 美元，美國市場規模約 17 億美元，預期 HND-020 第四季取得藥證後，初步約可拿下 7% 市場份額。

其他藥品方面，戒菸輔助劑 HND-032 去年底與其他藥廠簽訂三方製造經銷合約，規劃今年底至明年初在美國啟動銷售；胃食道逆流藥物為該領域首發學名藥，具有 180 天銷售獨賣權，預計藥物明年初在美上市，並由合作夥伴 Par 銷售，未來將可獲得超過 3 成銷售分潤。