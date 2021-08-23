壽險基金最愛 中保科體質大躍進 流動比三年提升達33%

疫情衝擊，保全業龍頭近年聚焦智慧城市、科技防災有成，讓中保科經營效率逆勢成長，績效大幅提升，翻開半年合併財報，中保科近三年營收增加 6.4%，獲利成長 21%，隨著經營效率提升，總資產大增超過 10%，且淨值增幅達 8.4%，股東權益報酬率增加 8%。

營運資金增加，也讓公司具備極佳償債能力，中保科 2021 年公布的半年報，流動比來到 123%，創歷年新高比例，近三年流動比率也大幅提升達 33%。

中保科執行長陳素玲指出，今年 1-6 月中保科合併營收來到 69 億 9 千 1 百 93 萬元，較去年同期成長 3.88%。合併營業淨利 13 億 3 千 9 百 52 萬元，較去年同期比較更成長達 5.78%。合併稅前淨利為 15 億 7 百 85 萬元，淨利較去年成長 12.53%。自新冠肺炎疫情肆虐全球以來，國內部分行業也受到衝擊，但中保科營收、淨利仍然持續穩定成長。

法人分析，觀察中保科技今年 1-7 月的營收、獲利都有不錯成長，上半年 EPS 來到 2.73 元，較去年同期增幅 13% ，以 109 年全年 EPS 5.42 元推估，今年全年 EPS 挑戰 6 元應該很有機會。