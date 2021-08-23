新北工業區立體化通過50案 可望創造1156億元產值

為加速民間投資開發及產業發展，新北市「工業區立體化方案」已於今年 4 月重新公告開放申請，截至 7 月底共計通過 50 案，更新增加總樓地板面積約 15 萬平方公尺，預計可創造約 1156.4 億元的產值，並提供超過 1.8 萬個就業機會。

新北市府表示，去年度完成 19 件招商案，簽約金額 224 億元，成功榮獲招商王，新北上半年在疫情的嚴峻挑戰下，仍完成 12 件民間參與公共建設招商案，簽約金額超過 70 億元，為六都之冠。

新北工業區立體化方案去年 11 月暫停收件，今年 4 月公布微調的內容，為 2.0 方案，不過，7 月底前通過的 50 案均為 1.0 方案，市府希望鼓勵業者積極留設開放空間及能源利用，並能結合地區公共服務、公共運輸等規劃，以優化周邊環境整體服務機能。

新北也以獨有的「設立營運總部」5% 容積獎勵，吸引廠商將營運總部設在新北，透過獎勵容積吸引更多營運總部及研究團隊進駐，帶領產業升級。

新北經發局表示，透過容積獎勵帶動業者投資，進而促進產業發展，為了讓非屬產業自用者落實企業社會責任，因此新增「回饋產業空間或繳納代金」方式，將實質回饋利益於產業發展。

新北經發局說明，未來回饋的產業空間，可配合市府推動產業轉型發展，以及新泰塭仔圳、蘆洲南北側等整體開發地區工廠安遷輔導的中繼廠房，協助企業深耕新北，推動企業永續發展。