7月製造業生產指數連十八紅 續創歷年同月新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 7 月工業生產指數，受惠全球經濟穩定復甦、終端需求擴增，各主業類別均保持成長，帶動 7 月製造業生產指數達 134.34，月減 1.9%、年增 15.02%，連十八紅，續創歷年同月新高，累計今年前 7 個月製造業生產指數達 128.8、年增 15.48%。

從行業別分析，統計處指出，半導體持續受惠 5G、高效能運算、物聯網、車用電子等應用晶片，加上消費性電子產品記憶體容量提升，7 月年增幅達 16.3%，推升電子零組件業年增 16.8%，雙創歷年單月新高，也是連續逾 20 個月雙位數成長。

液晶面板及其組件業也受惠居家辦公、線上學習、居家休閒娛樂需求延續，連續第 16 個月正成長，7 月年增 20.78%，同創歷年同期新高，電腦電子產品、光學製品業年增幅則為 5.1%，增幅收斂主因是筆電仍受缺料影響而減產。

傳統產業則在終端需求持續成長、去年比較基期偏低下，統計處表示，主要業別均維持雙位數成長，包含基本金屬業、化學原材料業、機械設備業、汽車及其零件業，年增幅分別落在 28.79%、11.73%、29.02%、22.06%，其中，機械設備業創下歷年單月新高。

展望未來，經濟部統計處副處長黃偉傑認為，主要國家積極推動各項振興經濟政策，全球經濟可望持續穩定成長，加上下半年各品牌科技新品接續上市，有助我國製造業生產動能持續活絡，預估 8 月製造業生產指數將連十九紅，年增幅落在 12.4% 至 14.6%。