蘋果傳測試屏下指紋辨識功能 GIS-KY營運動能添想像

蘋果 (AAPL-US) 發表會在即，《彭博》記者 Mark Gurman 最新指出，蘋果最新一款手機 iPhone13(暫稱) 將不會有 Touch ID 功能出現，但透露蘋果正積極測試屏下指紋辨識功能，最快明年就會有相關應用產品推出，市場看好，蘋果手機若重新導入 Touch ID 功能，台廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 營運將可望受惠。

觸控模組大廠業成是蘋果觸控模組供應商之一，過去就供應蘋果 iPhone 觸控模組，但受蘋果近幾代新機擴大採用 Face ID 功能，手機業務成長相對放緩，重心逐步轉往筆電、平板上。

不過，業成近年持續投入屏下指紋辨識技術發展，已擁有超聲波、光學式、電容式等三大技術，其中，超聲波屏下指紋辨識就與高通 (QCOM-US) 攜手合作，獲三星旗艦手機導入，是目前市面上最成熟的屏下指紋技術之一。

對於蘋果將以屏下指紋辨識重新導入 Touch ID 消息，業成並不評論，但看好屏下指紋技術將成為未來營運主力動能之一，加上擁有三大技術優勢，內部正積極規劃在印度、越南等地擴充相關產能。

從三大技術觀察，業成認為，韓系手機採用的超聲波屏下指紋，因價格成本、技術問題，預期未來仍將以高階手機應用為主，電容式成本則相對具有優勢，除手機、平板、筆電外，預期未來在車載、安防、車用門鎖都具備很大的發展空間，成長性將居三大技術之首。

業成目前屏下指紋營收貢獻約僅達 5-6%，應用以韓系、中系品牌手機客戶為主，但隨著應用逐步發酵，業成也預期 2024 年屏下指紋貢獻將占整體營收約 20-30%。