PayPal看好加密貨幣前景 進軍英國市場

線上支付巨擘 PayPal(PYPL-US) 周一（23 日）宣布將在英國開放用戶購買、持有與出售加密貨幣服務，這是 PayPal 首次在美國以外地區推出加密貨幣交易，有助進一步推動加密貨幣為主流市場採用。

PayPal 加密貨幣區塊鏈總經理 Jose Fernandez da Ponte 說：「PayPal 在美國的加密貨幣交易服務一直做得不錯，預計在英國也會有不錯的表現。」

PayPal 在英國的加密貨幣交易服務能讓客戶以最低 1 英鎊的價格購買或出售比特幣、比特幣現金、以太幣、萊特幣，用戶還可以隨時追蹤加密貨幣價格，以及學習關於加密貨幣的相關知識。

PayPal 在英國的推出加密貨幣交易服務與美國模式一樣，也依賴位於紐約的監管數位貨幣公司 Paxos 進行交易。PayPal 表示已與英國監管機構合作推出這項服務，不過至截稿前，英國金融行為監理局（FCA）發言人並未置評。

PayPal 進軍加密貨幣領域的目的是讓投資人更容易參與市場交易， da Ponte 說，NFT（非同質化代幣）與加密貨幣交易已有一段時間，但想參與投資的手續相當繁瑣，推出這樣的交易平台是一個很好的切入點。

儘管投資人對加密貨幣價格波動、消費者保護與潛在的洗錢行為感到擔憂，但包括萬事達 (MA-US)、特斯拉 (TSLA-US)、臉書 (FB-US) 在內等公司近期對加密貨幣產生興趣。

加密貨幣周一普遍上漲，至截稿前，比特幣價格報 49,502.52 美元，24 小時內漲 2.07%，以太幣價格報 3,331.98 美元，24 小時內漲 5.60%，萊特幣報 186.84 美元，24 小時內漲 3.17%。

在 PayPal 於英國推出加密貨幣服務之際，各國監管機構對加密貨幣的崛起越來越謹慎，FAC 在今年 6 月以未能滿足洗錢防制要求，禁止全球最大加密貨幣幣安（Binance）在英國的子公司提供服務。

da Ponte 認同監管機構強化監管措施，並強調 PayPal 已與監管機構建立「強而有力的監管關係」。

與此同時，隨著許多已開發國家的現金使用迅速減少，各國央行正在觀望發行自己數位貨幣的可能性。今年 4 月英國財政部與英國央行 (BOE) 表示，將評估推出數位英鎊的可能性，英國媒體將其稱為「英國硬幣」（Britcoin）。

da Ponte 認為，央行數位貨幣（CBDC）擁有極好的前景，但決策官員仍需要一些時間解決 CBDC 可能涉及的相關問題。