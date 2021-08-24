彭博：寧波港梅山碼頭恢復船舶靠港裝卸

週一 (23 日) 彭博社報導，寧波港梅山碼頭先前因疫情而暫時關閉，目前該碼頭已恢復船舶停靠作業，全球最繁忙的港口之一有望很快全面恢復運行。

本月 11 日寧波舟山港梅山碼頭 1 名員工確診 Delta 變種病毒後，中國政府因對病毒採取嚴格的零容忍政策，宣布對梅山港區採取封閉管控、暫時關閉。

上週三寧波舟山港宣布準備在梅山碼頭恢復運營，但未給出任何具體日期。週一 (23 日) 根據彭博匯總的航運數據顯示，過去幾天至少 5 艘貨櫃船在梅山碼頭停靠之後駛離。

達飛海運透露，梅山碼頭自 8 月 18 日起已部分恢復船隻裝卸作業，預計未來幾週將逐步復營。

寧波港梅山碼頭恢復船舶靠港裝卸 (圖片：AFP)

寧波舟山港官員表示，該碼頭週一仍處於關閉，但船舶已恢復停靠作業，帶來碼頭將恢復運行的樂觀預期。

中國寧波舟山港作為世界第三繁忙港口，由鎮海、北侖、梅山、大榭、金塘、衢山、穿山、六橫、岑港、洋山等 19 個港區組成，其中梅山港區貨櫃吞吐量占寧波舟山港的 20%。

外界原先擔憂，梅山碼頭關閉會造成「航運噩夢重現」，對本已脆弱的全球供應鏈和全球貿易產生更大的破壞，但寧波舟山港造成的影響似乎比 5 月鹽田港情況還要溫和。

丹麥海事顧問公司 Vespucci Maritime 執行長 Lars Jensen 指出，雖然這些積壓的問題需要一段時間才能解決，但幸運的是，寧波關閉問題沒有蘇伊士運河封鎖和鹽田港關閉對該行業造成的衝擊嚴重。

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