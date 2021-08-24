晶片荒雪上加霜 意法半導體、英飛凌已關閉馬國工廠

週一 (23 日) 彭博社報導，馬來西亞新冠疫情嚴重，可能將加劇全球晶片荒問題，目前已迫使意法半導體和英飛凌關閉當地工廠。

Delta 病毒肆虐，東南亞成為全球疫情重災區。馬國近期新冠疫情惡化，自 6 月實施封鎖迄今疫情仍居高不下，目前 7 天日平均新增人數達超過 2 萬，但 6 月底時僅略高於 5,000。

馬來西亞為半導體封測重鎮，是全球第 7 大半導體出口中心，超過 50 家半導體公司在馬來西亞有投資，幾乎涵蓋所有半導體巨頭。公開資料顯示，東南亞在全球封裝測試市場的佔有率為 27%，而其中馬來西亞就貢獻了 13%。

吉隆坡 Kenanga Investment Bank Bhd. 半導體分析師 Samuel Tan 表示，這對英飛凌和其他擁有數千名工人的工廠來說可能非常具有破壞性。當地公司正在通過交易所公告此類關閉事件，作為兩家關鍵的汽車供應商，意法半導體和英飛淩已被迫關閉工廠。

馬來西亞半導體行業協會主席 Wong Siew Hai 稱，馬來西亞是全球半導體貿易的主要參與者，故供應鏈中任何地方的任何中斷都會對生態系統中的其他地方產生連鎖效應。

海納國際集團 (Susquehanna Financial Group) 研究，7 月份晶片的交貨週期 (從訂購半導體到交貨的時間差）較 6 月增加 8 天多，現已達到 20.2 周，這是該公司自 2017 年開始跟蹤該資料以來最長的等待時間。

上週福特 (F-US) 宣布，因馬國新冠肺炎疫情導致晶片供應短缺，暫停位於堪薩斯城 F-150 型號小貨車廠房的運作一週時間。

福特宣布暫停位於堪薩斯城 F-150 型號小貨車廠房的運作一週時間 (圖片：AFP)

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 上週暫停 14 家工廠的生產，主因是豐田東南亞的供應商受到新冠疫情和封鎖的打擊，包括泰國、越南和馬來西亞等。

馬國疫情除了打擊晶片供應外，疫情也影響到多層陶瓷電容器 (MLCC) 供應。馬國是多層陶瓷電容器 (MLCC) 的主要生產大國，為智慧型手機到汽車等一系列產品所需的組件。

近幾週日產和通用汽車皆警告，由於馬來西亞封鎖，零件短缺正在加劇。

HIS 分析師 Mark Fulthorpe 和 Phil Amsrud 表示，封測業務特別容易受到疫情影響，因為它們比晶片製造需要更多的人力。

早前各界都預測，今年一年晶片短缺就會帶給汽車製造商帶來超過 1000 億美元的生產損失，而損害的程度最終可能取決於馬來西亞等多國政府對抗疫情的能力。

週一意法 (STM-US) 上漲 2.01% 至每股 43.16 美元。英飛凌 (IFNNY-US) 上漲 1.22% 至每股 40.60 美元。費半收紅 2.63%，報 3,342.01 點。

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