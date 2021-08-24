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民主黨內部擺不平 佩洛西「基建案綁預算立法」表決改期

鉅亨網編譯余曉惠
民主黨內部擺不平 佩洛西「基建案綁預算立法」表決改期 (圖:AFP)
民主黨內部擺不平 佩洛西「基建案綁預算立法」表決改期 (圖:AFP)
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美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 推動基建案綁定預算立法的算盤暫時未能如願，在同黨溫和派議員阻撓下，原定周一舉行的表決改期，眾議院當地周二中午再次磋商。

民主黨黨內能否達成妥協，是左右該黨在明年期中選舉保持參、眾兩院優勢的關鍵。

佩洛西希望民主黨提出的 3.5 兆美元預算案，能和參議院兩黨協議的 1 兆美元基建案同時通過，以讓總統拜登對抗氣候變遷、擴大社會福利網的等「人文基建」政策能和傳統基建政策一同推行。

但民主黨內九名溫和派議員上周致函佩洛西，表示 1 兆美元基建案需先在眾議院通過立法，才會支持預算立法。這群議員周日在華盛頓郵報的專欄刊文，重申反對綁定兩案表決的立場。

民主黨希望透過預算協調程序，在無須共和黨支持下，靠自家的多數席次優勢通過立法，因共和黨反對進一步擴大支出，以及預算案當中對企業和富人加稅的條款。

民主黨雖然掌握參眾兩院席次優勢，但要推動法案過關仍不容易，除了在參議院的 50 張票一票都不能少，在眾議院也只能容忍三名議員跑票。

華爾街：溫和派虛張聲勢，將因害怕輸掉連任而妥協

不過摩根士丹利 (大摩) 等華爾街券商認為，溫和派只是在虛張聲勢，如果他們一意孤行，可能危害到自己在 2022 年連任的機會，最終可能因恐懼而退讓。因此，投資人應該為基建案和預算案都過關的可能性預作準備。

大摩分析師 Michael Zezas 周一說：「我們的基本假設是，國會最終會批准 (大幅財政擴張政策)。民主黨領導人表現出來的是，不管哪個法案都沒辦法獨自靠足夠的票數過關。這終將說服眾議院溫和派支持預算決議表決，延續『雙軌制』，雖然過程中難免會有一些反對聲音或妥協。」

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