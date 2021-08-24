三星、LG上半年奪全球一半電視市場 遙遙甩開日中對手

據《韓聯社》24 日 (週二) 報導，南韓三星電子 (005930-KR) 和 LG 電子 (066570-KR) 的電視銷售額，在 2021 上半年拿下全球 50% 的市占率，擊敗中國等其他國家對手。三星電子守住了龍頭寶座，不過 LG 電子的 OLED 電視銷量也在第二季出現大幅成長，兩家公司的銷量差距也更為縮小。

英國研調調查 Omdia 在 24 日公布最新統計報告，2021 上半年的全球電視銷量報年增 7.4% 至 9911 萬台，總銷售額報年增 36.1% 至 542.86 億美元。

南韓在螢幕尺寸 75 吋以上、以及售價 2500 美元以上高價產品的銷售投入心力，而這樣的高附加價值化戰略奏效，也讓南韓在 2021 上半年的全球電視市場領先其他國家。

以營收占比來看，三星電子在 2021 上半年以 31.0% 居冠，LG 電子則以 19.0% 屈居第二。而光是這兩家南韓公司的電視機產品營收就奪下一半市場，也遙遙領先日本索尼 (6758-JP)(9.3%)，中國 TCL(7.4%) 及海信 Hisense(7.3%) 等。

以銷售台數來看，三星電子年增 10.3% 至 2103 萬台 (市占 21.2%)，睽違 5 年之後再度突破 2000 萬台。三星預估該公司的 QLED 電視在 2021 年可賣出 1000 萬台，並連續 16 年拿下全球電視銷售冠軍。

LG 電子上半年的電視銷量報年增 25.8% 至 1356 萬台 (市占 13.7%)。LG 電子設在中國廣州的工廠實施 OLED 面板的增產，OLED 電視的供應量也隨之增加；在成本降低的優勢下，銷量也出現迅速攀升。尤其是在今年第二季的時候，LG 的 OLED 電視出貨量是去年同期 3 倍左右，創下 94.56 萬台的新高紀錄。

LG 電子的 OLED 電視銷售出現明顯成長，也讓該公司拉近與三星電子間的差距。LG 電子在 2020 下半年落後三星電子 11.3%，但是到了 2021 上半年已縮小到 7.5%。