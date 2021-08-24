新穎生醫8/30登興櫃 看好3年後糖尿病檢測營收貢獻擴大

檢測試劑廠新穎生醫 (6810-TE) 預計 8 月 30 日登興櫃，今 (24) 日舉行興櫃前線上法說會，總經理曾錙翎表示，自主開發的糖尿病腎病檢測試劑 DNlite-IVD103，已陸續取得台灣客戶訂單，海外市場也不停歇，將拓展歐盟與日本，預期三年後營收將顯著成長。

新穎開發的糖尿病腎病變檢測試劑 DNlite-IVD103，是偵測蛋白質轉譯後修飾技術，可預測未來 1-2 年糖尿病患者的腎功能狀況，患者可及早發現並進行治療，同時填補現有的糖尿病腎病變管理未滿足市場。

DNlite-IVD103 去年陸續取得歐盟、馬來西亞上市許可，今年則向台灣衛福部提交第三等級醫材查驗登記，目前已陸續取得台灣研究單位產品研究用訂單，將開始有營收貢獻。

據統計，台灣糖尿病患超過 200 萬人，平均每 3 位糖尿病患就有一位合併有慢性腎臟疾病，洗腎病人近一半是來自糖尿病腎病變，對該疾病的及早預防與治療被受重視。

海外市場方面，曾錙翎看好，鎖定歐盟與日本市場，其中歐盟已與多家代理商完成簽約，包括愛爾蘭、荷比盧及德語系國家等，且產品獲得不少糖尿病、腎病領域產學醫界意見領袖 (KOL) 重視與肯定，最快今年底開始將有營收貢獻。

另外，新穎今年 6 月與日商 PreMedica 簽訂經銷合約，正式進軍日本慢性病市場，據日本厚生勞動省調查，日本糖尿病患與高危險群人口達 2000 萬人，日本政府開始重視並預防糖尿病惡化的管理對策，新穎將借重 PreMedica 在當地有 1900 家醫學中心與診所，藉此滿足市場需求。