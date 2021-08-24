三星宣布3年投資計畫 砸240兆韓元發展半導體、生物製藥和AI

三星電子 (Samsung Electronics) 週二 (24 日) 表示，未來 3 年內，三星集團將投資 240 兆韓元 (約 2060 億美元) 於後疫情時代的生物製藥、人工智慧、半導體和機器人等技術，強化在關鍵技術領域的全球領先地位。

三星電子強調，其中 180 兆韓元將投入國內發展，預計未來 3 年內將於國內創造 4 萬個就業機會，三星內部人士向《韓國先驅報》(The Korea Herald) 透露，該計畫已獲集團內相關企業董事會批准。

上述計劃資本規模較三星 2018 年提出的 3 年戰略高出 30%，三星並未提供細項的投資金額，也沒有說明計畫是否包含先前傳出赴美設晶片廠的 170 億美元，僅稱計劃透過併購活動來鞏固技術和市場領先地位。

在全球晶片荒持續及半導體產業競爭加劇情況下，台積電 (2330-TW)、英特爾 (INTC-US) 在內等晶片大廠紛紛祭出大規模投資，盼在關鍵技術領域先馳得點。

市場分析師與產業觀察人士預計，三星本次資本投資多半集中於半導體業務，包含實現量產 14 奈米或以下製程 DRAM 及 200 層或以上的 NAND Flash，並加速推進 3 奈米製程晶圓量產。

生物製藥為三星亟欲擴大發展的第二項重點業務，集團旗下生技藥廠 Samsung Biologics 目前在國內營運三座 CDMO 工廠 (委託研發及生產代工)，預計 2023 年落成的第四座 CDMO 廠總產能達 62 萬公升，為全球最大。

三星電子 (005930-KR) 週二收漲 3.14%，至 7.56 萬韓元。