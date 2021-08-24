經濟部與亞利桑那州簽署MOU 聚焦半導體、醫療器材等領域合作

台積電 (2330-TW) 將赴美國亞利桑那州設廠，經濟部台美產業合作推動辦公室 (TUSA) 今 (24) 日進一步宣布，將與亞利桑那州大鳳凰城經濟發展促進會 (GPEC) 簽署合作備忘錄(MOU)，針對半導體、醫療器材產業、先進製造等進行合作，外界也關注台美第二場經貿對話進度，經濟部長王美花出席活動回應，將在合適時間舉行。

面對全球晶片短缺議題，王美花表示，不只美國，包含日本、歐洲車廠都面臨晶片短缺而導致停產、關廠挑戰，台灣供應鏈在全球扮演重要角色之一，政府也積極促成各方合作，包含 TIFA(貿易暨投資架構協議) 等都有很多實質討論，有助未來洽簽台美 BTA。

至於原定暑假期間舉行的第二場台美經貿對話，王美花說明，由於負責該項對話的美國務院次卿費南德茲近期才獲得任命，台灣方面將等候相關官員上任後，在合適時間與美方進行產業合作交流。

另一方面，隨著國內防疫警戒降級，對於振興五倍券議題，王美花仍未透露細節，但強調經濟部等各部會正在研擬加碼方案，以經濟部為例，會針對管轄的糕餅、夜市等餐飲業者提供加碼方案，也已與數位支付、電票業者交流，力拚拉升數位券使用率，具體方案將在定案後對外說明。