〈財報前瞻〉Chromebook市場雜音+疫情干擾商用需求 惠普、戴爾展望成關鍵

全球兩大電腦廠戴爾 (DELL-US) 和惠普 (HPC-US) 本周四盤後將公布財報，兩家公司對市場 Chromebook 需求的看法，以及近期 Delta 變種病毒是否影響展望是重點。

隨著學校和辦公室開始重新開放，市場預估，消費電腦需求的成長將放緩，商用需求加速。此外，目前已有證據表明 Chromebook 的需求正在減緩，這對惠普影響可能比戴爾還大。

不過，Delta 變種病毒的干擾正阻礙企業重啟辦公室，並讓零組件短缺和運輸成本問題延續，這些問題已儼然成為每家科技業者的困擾，戴爾與惠普也不例外。

由於供應鏈和物流挑戰，研調機構 IDC 本周將今年全球電腦出貨量成長預測從 18% 下調至 14.2%，該機構預計 2025 年，電腦的複合年增率為 3.2%，平板電腦的年增率預計將下降 1.2%。

除了電腦市況，兩企業在商用市場也有各自關注重點。對於惠普來說，企業重返辦公室有望推動企業影印機業務，因此該公司對 Delta 病毒與影印機展望變得至關重要。

惠普先前預測會計年度第三季 (截至 7 月) non-GAAP 每股盈餘為 81 美分至 85 美分，市場預估 EPS 為 84 美分，營收為 159 億美元，與第二季持平，年增約 11%。

戴爾的重點則是提供企業伺服器與儲存的業務，這些產品以及戴爾的商用電腦業務都是企業 IT 支出復甦的直接受惠者。該公司分拆 VMware (VMW-US) 預計將在年底前完成，並用釋出的股權收益來大幅減少債務。

戴爾則預計會計年度第二季 (截至 7 月) 需求將保持強勁，但由於供給限制，營收季增率將略低於 6%，遜於過往季節性平均成長率。華爾街預估營收將達 255 億美元，季增 4%，年增 12.3%，EPS 為 2.03 美元。

花旗分析師 Jim Suva 認為，由於擔心電腦訂單需求放緩，尤其是消費型 PC 與 Chromebook 市場，因此兩檔股票都面臨一些壓力，但他認為市場過度解讀需求急劇下滑的隱憂。

Suva 認為，戴爾仍是企業硬體領域的首選，在分拆 VMware 並償還債務狀況下，該股票估值有提高的潛力。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 表示，戴爾 PC 市場市占持續成長、企業儲存業務表現佳。相比之下，惠普近期市占率下滑，可能受到 Chromebook 需求放緩所影響。