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鉅亨美股雷達：PDD第二季成功扭虧轉盈、小摩看好iPhone 13銷量超預期

鉅亨網新聞中心
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
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鉅亨美股雷達拼多多蘋果特斯拉iPhone 13

美股重要看點：

美國國會正在討論兩份歷史性法案，其一是參議院 8 月 10 日在兩黨支持下通過並等待眾議院表決的約 1 兆美元基建刺激；另一份是缺乏共和黨支持的 3.5 兆美元，包含醫療、教育和氣候政策的預算支出，而該方案在民主黨內部也存在一些分歧。

為了替預算支出爭取更多支持，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 將提出對這兩項歷史性法案一同表決。

不過，摩根士丹利預估，雖然民主黨內部對於 3.5 兆美元預算支出有一些歧見，但估計 9 位中間派民主黨人不太可能阻止拜登目這項預算支出，9 名民主黨人預計最終將讓步，因為擔心 2022 年的連任風險。

美股前一交易日漲跌：

  • 道瓊指數上漲 215.63 點，或 0.61%，收 35,335.71  點。
  • 那斯達克上漲 227.99 點，或 1.55%，收 14,942.65 點。
  • 標普 500 指數上漲 37.86 點，或 0.85%，收 4,479.53 點。
  • 費城半導體指數上漲 85.51 點，或 2.63%，收 3,342.01 點。

今日重要總經數據：

  • 美國 7 月新屋銷售年化總數 (萬戶)，市場預期 70.0，前值為 67.6。
  • 美國 7 月新屋銷售年化月增率，市場預期 3.6%，前值為 -6.6%。
  • 里奇蒙 Fed 8 月製造業指數，市場預期 25.0，前值為 27.0。

重要個股動態：

1. 拼多多 (PDD-US)

拼多多第二季營收報人民幣 230.5 億元，比去年同期增長 89%，低於市場預期的 117%，但淨利大幅扭虧為盈。

拼多多第二季淨利報人民幣 24.15 億元，大幅轉正，高於去年同期虧損人民幣 8.99 億元，市場原先預期第二季淨損約落在人民幣 40 億元。

而年度平均活躍買家方面，拼多多仍然維持強勢地位，第二季拼多多的年度活躍買家數達 8.499 億人次，單季新增 2610 萬，年增 24.4%。

PDD 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
PDD 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

德意志銀行、New Street 分析師在最新研報中表示，看好特斯拉在人工智慧領域的成就，看好長期增長前景。

德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner 在報告中維持對特斯拉股票的買進評級，並強調看好特斯拉在人工智慧方面取得的成就，並預估特斯拉最終將以服務形式向客戶出售人工智慧平台，而未來數年特斯拉機器人也將導入此一平台。

New Street 分析師 Pierre Ferragu 則表示，特斯拉在解決當前的人工智慧問題方面處於領先地位，並預期未來 10 年特斯拉將被視作電動車和清潔能源領域的贏家，長期增長前景看好。

TSLA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
TSLA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

新一代 iPhone 機款估計將於下月發布，摩根大通分析師 Samik Chatterjee 表示，iPhone 銷售強勁的原因是 iPhone 12 有彈性的需求，以及蘋果相對三星和其他 Android 手機商有更足夠的庫存水平。

Samik Chatterjee 對蘋果股票的評級維持增持，目標價估每股 180 美元

Samik Chatterjee 指出，未來數月蘋果股價上漲的其他催化劑，包括即將發布的 iPhone 13 銷量將超越市場不高的預期，且看好在 5G 升級潮推動下，iPhone 整體銷售將持續強勁。

AAPL 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
AAPL 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

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