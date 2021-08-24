鉅亨美股雷達：PDD第二季成功扭虧轉盈、小摩看好iPhone 13銷量超預期

美股重要看點：

美國國會正在討論兩份歷史性法案，其一是參議院 8 月 10 日在兩黨支持下通過並等待眾議院表決的約 1 兆美元基建刺激；另一份是缺乏共和黨支持的 3.5 兆美元，包含醫療、教育和氣候政策的預算支出，而該方案在民主黨內部也存在一些分歧。

為了替預算支出爭取更多支持，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 將提出對這兩項歷史性法案一同表決。

不過，摩根士丹利預估，雖然民主黨內部對於 3.5 兆美元預算支出有一些歧見，但估計 9 位中間派民主黨人不太可能阻止拜登目這項預算支出，9 名民主黨人預計最終將讓步，因為擔心 2022 年的連任風險。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 215.63 點，或 0.61%，收 35,335.71 點。

那斯達克上漲 227.99 點，或 1.55%，收 14,942.65 點。

標普 500 指數上漲 37.86 點，或 0.85%，收 4,479.53 點。

費城半導體指數上漲 85.51 點，或 2.63%，收 3,342.01 點。

今日重要總經數據：

美國 7 月新屋銷售年化總數 (萬戶)，市場預期 70.0，前值為 67.6。

美國 7 月新屋銷售年化月增率，市場預期 3.6%，前值為 -6.6%。

里奇蒙 Fed 8 月製造業指數，市場預期 25.0，前值為 27.0。

重要個股動態：

1. 拼多多 (PDD-US)

拼多多第二季營收報人民幣 230.5 億元，比去年同期增長 89%，低於市場預期的 117%，但淨利大幅扭虧為盈。

拼多多第二季淨利報人民幣 24.15 億元，大幅轉正，高於去年同期虧損人民幣 8.99 億元，市場原先預期第二季淨損約落在人民幣 40 億元。

而年度平均活躍買家方面，拼多多仍然維持強勢地位，第二季拼多多的年度活躍買家數達 8.499 億人次，單季新增 2610 萬，年增 24.4%。

PDD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

德意志銀行、New Street 分析師在最新研報中表示，看好特斯拉在人工智慧領域的成就，看好長期增長前景。

德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner 在報告中維持對特斯拉股票的買進評級，並強調看好特斯拉在人工智慧方面取得的成就，並預估特斯拉最終將以服務形式向客戶出售人工智慧平台，而未來數年特斯拉機器人也將導入此一平台。

New Street 分析師 Pierre Ferragu 則表示，特斯拉在解決當前的人工智慧問題方面處於領先地位，並預期未來 10 年特斯拉將被視作電動車和清潔能源領域的贏家，長期增長前景看好。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

新一代 iPhone 機款估計將於下月發布，摩根大通分析師 Samik Chatterjee 表示，iPhone 銷售強勁的原因是 iPhone 12 有彈性的需求，以及蘋果相對三星和其他 Android 手機商有更足夠的庫存水平。

Samik Chatterjee 對蘋果股票的評級維持增持，目標價估每股 180 美元。

Samik Chatterjee 指出，未來數月蘋果股價上漲的其他催化劑，包括即將發布的 iPhone 13 銷量將超越市場不高的預期，且看好在 5G 升級潮推動下，iPhone 整體銷售將持續強勁。