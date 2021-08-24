聯嘉估Q4起營收回到正常水準 美國廠將添新產線

LED 車燈大廠聯嘉 (6288-TW) 今 (24) 日召開法說會，總經理黃昉鈺指出，今年受全球車廠缺料、匯率波動和運費高漲等因素衝擊獲利，不過，隨著景氣復甦，預計第四季起營收表現將恢復正常水準，美國密西根廠年底前將再增設 1 條產線，為營收增添新動能。

黃昉鈺說明，由於疫情和缺料，上半年部分車廠減產，同時，今年運價和匯率波動影響獲利約 3-3.5%，匯損約 6000-7000 萬元，是今年營運的相對負面因素。

目前聯嘉於台灣總部共設有 11 條車用 LED 模組產線，中國東莞廠設有 7 條車用 LED 模組產線；而美國密西根廠則有 2 條車用 LED 模組產線，預計第四季再增設 1 條。

聯嘉總部第二期新建大樓，將以提升創新的 LED 封裝元件為主、 車用光源模組為輔，以因應未來客戶長期訂單大幅成長需求，預計於年底啟用。

黃昉鈺說，聯嘉將持續開發並優化應用於汽車市場且符合 AEC-Q 驗證的 LED 光源、擴大 LED 元件光源的銷售，以提升市占率，力拚成為全球前五大車用 LED 供應商。

黃昉鈺也強調，正持續以專利車燈用光源模組 Uniflex 相關技術，使應用面擴及汽車尾燈、剎車燈、方向燈和日行燈等各種車燈，目標未來模組出貨量超過全美 20%。