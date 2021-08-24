〈台新金法說〉彰銀賣股資金運用 將續尋銀行、證券併購

台新金 (2887-TW) 今 (24) 日召開線上法說會，總經理林維俊表示，彰銀 (2801-TW) 股權 6 年內處分完畢後的資金運用，將持續尋找銀行、證券併購機會。

林維俊表示，雖然 5 月中起台灣受到新一波疫情衝擊，台新金控上半年營運保持穩健，累積稅後純益達 129 億元，較去年同期成長 81.4%，每股純益為 1.1 元，排除 6 月完成購併人壽及處分部分彰銀持股的影響下，公司獲利較去年同期仍有 13% 成長，股東權益報酬率 15.97%，每股淨值則為 14.41 元。

林維俊指出，台新金上半年淨利息收入持續成長，年成長 5.0%，而在證券承銷及經紀業務手續費收入倍增的強勁帶動下，淨手續費收入較去年同期成長 15.9%。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額年成長達 9.8%，總存款餘額亦有 7.6% 成長，存放比為 79.7%。

信用卡業務方面，特店家數已突破 16 萬家，維持市場領先地位，有效卡數亦持續成長近 405 萬張。在子公司台新證券業務表現方面，經紀業務的月市佔率已於 6 月份登 2.5% 新高，上半年累計稅後淨利為 8.3 億元，年成長逾 3 倍。

資本結構與授信資產品質方面，台新金控與台新銀行第二季之資本適足率分別為 126.9% 及 15.1%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為 0.12% 及 1084.9%，授信資產品質維持良好持續較上個季度提升。

展望下半年，林維俊表示，在疫苗施打覆蓋率持續提升、疫情趨緩逐步解封下，中小企業放款以及財富管理業務可望維持成長。

在海外佈局的進度方面，台新銀行泰國曼谷辦事處已於 6 月 28 日開業正式對外提供服務，而台新銀行納閩分行及吉隆坡行銷服務處，則待馬來西亞當地防疫管制緩解後，將可盡速開業，越南隆安分行仍持續申設中。

此外，值得一提的是，台新金新加坡分行於 4 月上旬獲新加坡金融管理局 (MAS) 同意開辦私人銀行業務，正式進軍新加坡個人金融市場。

處分彰銀方面，林維俊重申，台新已承諾金管會在 6 年內處分所有持股，自 6 月份開始進行，也不再對彰銀行使股利受配權以外的權利，未來將會以避免影響彰銀股價的方式，適時透過集中市場 (含盤後鉅額交易或拍賣)、交換公司債或交換特別股等方式進行處分。

林維俊進一步強調，對於交換債及特別股比例，會滾動式會與金管會保持溝通，以對股東及市場穩定最好狀況下進行，至於出售後資金運用，對市場好的併購案將持續關注，主要以銀行、證券為主，有好案子會持續關注，賣彰銀計畫也會跟這些併購案連動。