拜登、蘋果加持 電動車、Mini LED啟動

萬寶投顧楊惠宇表示，美國變種病毒擴散下，使得聯準會鷹派官員改變態度，政府延長當沖降稅，盤面利空消化下，台股進行反攻，融資來到 2657 億己比前波低點少 238 億，指數沈澱尋求落底，基本面沒問題，就看何時信心回流。

有些股票基本面穩定，但股價就是難有伸展空間，傳產的航運及鋼鐵算是今年的大黑馬，疫情造成獲利爆好，也走出有史以來難得大行情，但其它的傳產類股如營建、乃至於電子的蘋概等，即便營運良好，獲利表現也不差，但就是難享有高本益比，主要就是產業己經很成熟，激不起想像空間。

反觀許多 IP 股如晶心科 (6533-TW) 因 RISC-V 為中國對抗美國抵制的戰略技術，即便沒有獲利也能享有高達 91 倍的本益比，在於其產業的獨特性，所以有沒有想像空間，是股價能否走升的一大關鍵，而除了技術的優勢外，「新應用」因為產品滲透低，自然也具滿滿的想像成長空間，若加上政府或企業加持，則更可達到加速效果。

符合此二項為電動車及 Mini LED，其中可看到相關概念股電池的康普 (4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)，二極體的朋程(8255-TW)、台半(5425-TW)、強茂(2481-TW) 都維持多頭態勢。

另一個受惠加持的為 Mini LED！目前全球主要供應商為中、台、韓，比重來看中國面板產能超過 50% 為全球最大、台灣 25% 第二、韓國則為 15%，其中韓國近十年因面板產業市況不佳，陸續減產下己由原本第一降至第三，中國則因政府補助加持，由第四名躍升為全球龍頭。

面板顯示主要技術為傳統 LCD 及三星力拚的 OLED，由於 OLED 產能集中於三星，對其它品牌廠造成很大壓力，蘋果庫克為了分散風險，也將旗下產品除搭載 OLED 外，也往另一技術 Mini LED 發展。

萬寶投顧楊惠宇指出，台廠因面板產業發達，相關 LED 供應鏈完整，而 Mini LED 和 Micro LED 不同，後者為自主發光，整個製程大不相同，但前者差別只在於更多顆晶片及縮小尺寸，故只要檢測設備、打件移轉做變更，及重新設計驅動 IC 及基板，不會對廠商造成太大負擔，此對多年來飽受獲利不佳的台廠來說是一大利多，相關供應鏈包含最上游晶片製作後檢測、打件封裝後，加上光源背板及驅動 IC 再予以整合起來模組化，為整個流程。

晶電及隆達在去年宣布、今年合併成立富采投控 (3714-TW)，搭上蘋果 I Pad Pro 採用，很快的由第一季負 0.38 元變成第二季賺 1.03 元，旗下晶電毛利率一季就大增一倍，由 12.6% 跳至 24.4%，只能說咬到大蘋果，真的香又甜。

在 LED 晶粒大幅微縮下，因為波長及電性規格差異度較大，故需要檢測及分選，才能挑出相同亮度的 LED 晶片，加上 Mini LED 晶粒數大幅增加，挑選及檢測設備成為良率高低的關鍵，目前以惠特 (6706-TW) 及久元 (6261-TW) 為主，旺矽 (6223-TW) 則主要在半導體檢測。

萬寶投顧楊惠宇強調，惠特在 LED 衰敗時，逆勢切入分選設備，更與大廠梭特進行結盟，目前穩居全球 Mini LED 點測分選設備龍頭，大陸市占更為第一，此外也順勢切入代工業務，因為國內磊晶廠近年資本支出不多，找設備廠代工將為趨勢，代工利潤較高，對惠特獲利也將有幫助，7 月營收再創高，股價跌至年線打底測試支撐。

LED 微縮化下，增加的不只是晶粒，連打件的工作量也將大幅增加，目前全球主要的固晶與打件設備技術分別掌握在荷蘭的 ASM 太平洋及美商 K&S，其中 K&S 是下游打件效率最佳者，台表科 (6278-TW) 己引進其設備，第二季毛利率雖下滑，但在營收增加下，第二季 EPS3 元，比上季 1.37 元及去年同期 1.77 元大幅成長，本益比 11 倍百元附近是機會！

晶粒製做打件完作後要先予以封裝，相關的億光 (2393-TW)、宏齊(6168-TW) 本益比都不高，10~11 倍左右，榮創 (3437-TW) 則是因為母公司鴻海 (2317-TW) 賦予題材，擁有 25 倍本益比高於同業。

要讓晶片順利執行運作，則需要驅動 IC，聚積 (3527-TW) 為小間距 LED 顯示驅動 IC 龍頭，中國市場占營收比重達 60%，在中國扶植本土業者下，往高階利基型產品發展，前年己提前佈建 Mini LED 模組製造產線，此外也為三星 LED 驅動 IC 主要供應商。

義隆 (2458-TW) 去年入股聚積共同開發 Mini/Micro LED 相關產品，此舉讓義隆可藉此打入非筆電市場，而聚積也可從 LED 看板、照明跨入筆電，營收 2 月以來逐月成長，第二季大賺 2.84 元大幅超越去年全年 1.61 元，今年可望超越 2018 年高峰的 7.03 元，股價己創下十年高點，成為此波 Mini LED 的領先指標。受限篇幅關係，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。立即免費加入楊惠宇粉絲團，立即享有更多個股資訊。

五福臨門楊惠宇 LINE 粉絲團︰

https://lin.ee/cFL6Qcs

五福臨門楊惠宇 Youtube 頻道︰

https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ

五福臨門楊惠宇 FB 粉絲團︰

https://www.facebook.com/%E4%BA%94%E7%A6%8F%E8%87%A8%E9%96%80%E6%A5%8A%E6%83%A0%E7%8F%8A-1672962466269697

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險