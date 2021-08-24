匯兌干擾 旺矽前7月獲利較去年同期下滑 每股賺2.35元

探針卡廠旺矽 (6223-TW) 今 (24) 日公告自結，稅後純益 0.48 億元，年減 52%，每股稅後純益 0.51 元，累計前 7 月稅後純益 3.43 億元，年減 26.4%，每股稅後純益 2.35 元；由於新台幣較去年同期大幅升值，侵蝕部分獲利，導致旺矽獲利衰退幅度大於營收減幅。

旺矽 7 月營收 5.14 億元，月減 5.73%，年減 1.34%，累計前 7 月營收 35.14 億元，年增 2.29%。

旺矽探針卡主要為兩大產品，包括 CPC(懸臂式探針卡)、VPC(垂直式探針卡)，其中，CPC 今年以來受惠驅動 IC 需求強勁，客戶均提早備貨，月產能 50 萬針全線滿載。

VPC 方面，旺矽已布局各大產品如 MCU、GPU、邏輯 IC 等，應用跨足資料中心、5G 晶片等高階晶片，去年為滿足客戶需求與縮短產品交期，進行擴產計畫，現今月產能達 100 萬針，稼動率也維持高檔。

至於新事業 Thermal(高低溫測試系統)、AST(先進半導體測試解決方案)，旺矽也看好，隨著車用 IC 需求增加，以及半導體需求穩定成長，兩大事業可望再優於去年。