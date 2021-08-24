〈財報〉拼多多Q2轉虧為盈 承諾投入百億人民幣發展中國農業

週二 (24 日) 拼多多 (PDD-US) 公布 2021 年第 2 季財報，營收雖不及預期，拼多多仍公布上市以來首度獲利，Non-GAAP 淨利逾人民幣 41 億元。為推動中國農業發展，該公司也宣布董事會已批准設立「百億農研專項」，承諾將第 2 季與未來潛在獲利投入農業科技研發。

週二美股開盤，拼多多一度大漲逾 17％，截稿前漲幅仍有近 16%，暫報 94.01 美元。

拼多多股價日線圖 (圖：Google)

Q2 財報關鍵數據：(人民幣計算)

營收：230.5 億元，年增 89%，市場平均預期為 267 億元

(Non-GAAP) 營業利潤：31.85 億元，去年同期為虧損 7.25 億元

(Non-GAAP) 歸屬於普通股股東淨利：41.25 億元，去年同期為虧損 7720 萬元

(Non-GAAP) 稀釋後 ADS：2.85 元，去年同期為虧損 0.06 元

平均月活躍用戶數：7.385 億，年增 30%

年度活躍買家數：8.5 億，年增 24%

營收按業務分拆：(人民幣計算)

線上營銷技術服務：180.8 億元，年增 64％

交易服務：30 億元，年增 164％

自有商品銷售服務：19.58 億元

既使較去年同期增近 1 倍，拼多多第 2 季營收仍遜於預期，但成功轉虧為盈，實現淨利人民幣 24.2 億元，(Non-GAAP) 淨利約人民幣 41.3 億元。

控制成本方面，拼多多第 2 季營銷費用支出較上季減少近 30 億元，至人民幣 100 億元，營銷費用佔收入比重大減至 45% 左右，遠低於去年同期的 88% 和 Q1 的 69%，研發費用則年增 39%，至人民幣 18 億元。

發布財報之際，拼多多宣布設立「百億農研專項」，承諾投入人民幣 100 億元於農業科技發展，該項計畫不以營利為目的，旨在滿足農業和鄉村的重大需求。

拼多多執行長陳磊於聲明表示，第二季和未來幾季的潛在利潤，都將優先分配給「百億農研專項」，直到完全兌現 100 億元的承諾。據了解，該計畫已獲董事會批准，接下來將爭取大多數股東支持。

考慮到上述農業投資計畫與市場競爭加劇，拼多多預計，公司未來獲利能力可能受到影響。