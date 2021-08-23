〈中國新標語：共同富裕〉降低財富差距 公平均富 擴展內需

中國第十次的中央財經委員會首度提到未來要「共同富裕」議題，目的就是促進社會公平正義，推動中國人民的全面發展，使中國人朝向「均富」邁進。

過去中國「均富」政策是允許一部分人先富有，再帶動其它人一起富有，利用獎勵勞動、合法經營、勇於創業的方式，逐步拉升中國人均所得。不過當經濟發展到一定規模後，必定出現貧富不均的現象，這與共產主義相背離，因此是需要校正。

但中國式社會主義提出的校正方式，與傳統共產主義不同，並不是齊頭式的富有，而是要分階段促進讓國民一起有錢，重點是放在公平性。

在經濟朝向高品質發展中，促進國民共同富裕，正確處理效率和公平之間的關係，並分配調整社會資源，擴大稅收、社保、轉移支付等福利政策，確實幫助需要幫助的族群。

國民「均富」概念為何在現在被強調，主要就是衡量國民收入差距的吉尼係數，中國是處於全球偏高水準。

(資料來源: 中國統計局) 中國吉尼係數

即使近幾年來中國利用精准扶貧等政策使得收入差異有所縮小，但仍保持在 0.46～0.47 的水準，明顯高於全球平均水準的 0.4。而 2013 年～2020 年高低收入比的平均值為 10.64，在世界各國中也是偏高。中國中產階級逐漸成為夾心餅乾，收入成長落後於高、低收入族群。

至於在財富差距方面比收入差距更明顯。因為財富累積的效應，使得財富差距往往比收入差距更嚴重，這是全世界的通則。中國財富吉尼係數從 2000 年的 0.599 持續上升至 2015 年的 0.711，之後降至 2019 年的 0.697，但在 2020 年新冠疫情衝擊下又再度上升至 0.704。2020 年中國財富排名前 1% 居民占總財富的比例上升至 30.6%。

為了控制收入、財富不均的問題，中國政府在最新一次的中央財經委員會中啟動「第三次分配」。初次分配是以市場為主導的要素合作、使生產要素總體貢獻最大化。

第二次分配是政府在公平正義等國家價值導向下的強制性干預。第三次分配是在向善、為公、樂施等社會價值理念的引導下，在法律政策的鼓勵和促進下，由市場推動公平分配。

以騰訊 (0700-HK) 為例，在中國政府宣布「共同富裕」後，騰訊立即捐出人民幣 500 億元，啟動「共同富裕專項計畫」，在鄉村振興、低收入人群增加收入、改善基層醫療體系、教育均衡發展等民生領域提供金援。

從近期中國推出的監管政策來看，共同均富的第一步，很明顯就是要這些大企業還富於民，減少民眾在網路上面被無意收取的不當費用。由此也可以看出來未來施政重點就是著墨在降低房地產、金融、教育、互聯網等企業的利潤和壟斷，藉此釋放出過去對民生和實體經濟所產生的社會成本。

另一方面，中國也在全力避免中產階級陷阱的發生，因此「共同富裕」的目標即是重要的國家級戰略。

當然「共同富裕」也象徵中國加速走向內需市場，民眾在達到均富之下，消費力一定能提升，消費市場必定蓬勃發展，而中國的品牌在民族主義高漲之下，有機會成為新寵兒。正如巴菲特說過，他投資中國企業不在意這些企業能不能走入國際，只要有 14 億人願意買單就足夠了。