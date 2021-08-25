〈明基材股東會〉明年電池隔離膜產能擴增1.5倍 年產能上看1億平方米

偏光板明基材 (8215-TW) 今 (25) 日召開股東會，董事長陳建志表示，電池隔離膜需求強勁、對客戶把握度高，因應未來需求，將持續擴充電池隔離膜產能，芜湖廠目前年產能約 4000 萬平方米，預計明年第三季提升至 1 億平方米，並規劃 2023 年初在台灣雲科設立新廠，屆時電池隔離膜營運貢獻可望較現在翻倍。

陳建志表示，電動車需求明確，包含純電動、油電混合車、電動載具皆有成長，將不會預設立場，除電動車領域外，也將朝 3C 電子、儲能方向努力發展。

明基材電池隔離膜布局有成，第二季已順利穩定供貨給日系油電混合車，以及中國、泰國等地大巴及電動船，目前第二個日系車廠客戶也在驗證中，待通過認證後就可望逐步出貨貢獻營收。

陳建志表示，明基材電池隔離膜主要應用在鋰電池，面對固態電池、氫能電池等應用，認為固態電池在未來 3-5 年到量產階段仍有挑戰，加上碳中和等各國政策影響，預期未來 5-8 年鋰電池仍是市場主流之一，強調未來電動車、儲能發展方向不變。

針對大動作擴廠動作，陳建志表示，考量現有產能不足、對未來客戶有一定的把握度，因此有擴產決定，資本支出方面，財務長王勝興回應，預計未來三年廠房擴充成本將落在 5-10 億元。