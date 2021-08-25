彭博：華爾街運作與中國官員重啟對話

據《彭博》報導，華爾街一些資深人士和中國政府高層官員在尋求重啟對話，美國商界領導人尋求擴大在中國的市場准入。

知情人士透露，2018 年中美緊張局勢升級期間，由美國金融資深人物運作的團體，正籌備年底前舉行新一輪會談。在疫情期間，這一與中國高層人員的會談受到影響。

中美在市場准入、數據安全和海外上市等問題上長期僵持不下。最近中國對國內公司的整頓與監管，讓國際投資者損失慘重，並打擊美國商界。

不願具名的兩位知情人士透露，Barrick Gold Corp. 董事長 John Thornton 和高盛集團的一位資深人士，正在北京與中國高層官員會晤。Thornton 是中美金融圓桌會議 (China-U.S. Financial Roundtable) 的主席之一。

以往舉辦的中美金融圓桌會議，吸引了 Blackstone Inc.、高盛、摩根大通和摩根士丹利等美國金融界重量級企業的有關代表參加。代表團去年 10 月份時舉行過一次會議，嘗試化解政治風險。

儘管中美局勢緊張，但中國一直在向高盛和貝萊德等華爾街巨頭更充分地開放國內金融市場，希望能引進投資，提升本地投資銀行和共同基金行業的競爭力。

中國本周也發出了迄今最強烈的信號，表明正認真解決與美國在開放企業審計底稿的僵局。中國國務院周一發布指導意見，宣布要依法依規開展跨境會計審計監管合作，並維護資訊安全。

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