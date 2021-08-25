拜登今召開網路安全會議 偕科技、能源與金融CEO商討資安議題
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美國總統拜登 (Joe Biden) 週三 (25 日) 將與科技、金融、保險、能源與教育各大領域 CEO 會面，討論如何因應日益猖獗的網路安全威脅。
一位高級政府官員表示，亞馬遜、蘋果、摩根大通、美國銀行、旅行家集團及 PG&E 等多家公司執行長將出席本次白宮會議，與拜登總統討論如何改善美國網路安全，拜登內閣和國安團隊也將參與本次會議，與各項產業高層進行分組討論。
據外媒報導，分組會議分為三大主題。首先，能源、水和金融服務業領導人將就「關鍵基礎建設彈性」進行討論，並由國土安全部長馬約卡斯 (Alejandro Mayorkas) 和能源部長格蘭霍姆 (Jennifer Granholm) 主持。
科技和保險業領導人將就「建立長期網路安全」議題，由商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 和小企業管理局長古茲曼 (Isabel Guzman) 主持，教育業領導人將參與由國家網路總監 Chris Inglis 主持的「網路安全勞動力」議題。
政府官員指出，週三會議將推出強化網路安全實踐的具體步驟，目標為解決造成網路安全漏洞的根本原因。
為因應日益盛行的網路犯罪與攻擊，拜登政府已在 5 月簽署行政命令，要求 IT 服務供應商一旦偵測到可能影響美國網路安全的攻擊行動，必須與政府共享相關資訊，以加強聯邦政府系統和資料的網路安全。
以下為 CNBC 整理參與本次會議的完整名單：
- 科技業：ADP、Alphabet、亞馬遜、蘋果、IBM、微軟
- 金融服務業：美國銀行、摩根大通、美國教師退休基金會 (TIAA)、美國合眾銀行
- 能源與水產業：美國水務公司、康菲能源、杜克能源、PG&E、SJW Group、美國南方電力、威廉姆斯 (Williams Companies)
- 保險業：旅行家集團、Coalition、Resilience、Vantage Group
- 教育業：Code.org、Girls Who Code、Tougaloo College、德州大學系統、Whatcom 社區學院