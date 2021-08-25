都更豪宅「華固敦品」頂樓交易坪價擠進200萬元俱樂部

華固建設 (2548-TW) 在台北市敦化南路都更案「華固敦品」銷售告捷，根據最新實價揭露，其中一戶 23 樓頂樓戶，總價 2.57 餘億元，扣除車位拆算每坪單價 202.89 萬元， 也讓「華固敦品」擠進台北市豪宅坪價的「200 萬元俱樂部」。

「華固敦品」此次一口氣揭露至少 5 筆實價揭露，其中 23 樓頂樓戶、約 140.98 坪 (包括 2 車位、約 20.14 坪)，扣除車位總價 1200 萬元，拆算每坪單價約 202.89 萬元；另外 22 樓每坪單價約 194.04 萬元，低樓層 6 樓，每坪單價約 154.24 萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，「華固敦品」是老舊 B 級商辦改建成豪宅，周邊老舊辦公室每坪行情約 80 萬餘元，對比改建成新豪宅後，每坪 154 萬元起跳，讓建商對於此商圈的重建案感到高度興趣。

「華固敦品」基地面積 460 坪，興建 23 樓、地下 6 層的大樓，總銷約 51.1 億元、其中住宅戶數 55 戶，可售戶數 29 戶，華固在預售時銷售 4 成，預計交屋後再銷售其餘 6 成

華固建設在商辦、廠辦市場，今年將推出三大新案，包括「華固國家置地」、「華固智富中心」、「華固創富中心一期」，其中「華固智富中心」日前已以整棟 34 億元價格出售給三商美邦人壽 (2867-TW)；住宅案部分將推出兩大新案，包括 9 月將推出總銷 40 億元的中和左岸第一排的「華固月光」，以及 11 月將推出總銷 27 億元的文林北路住宅案。

華固建設 2021 年上半年營收 28.56 億元，稅後純益達 5.2 億元，每股純益達 1.88 元。