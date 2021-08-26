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台積電爆漲價 對股價有何影響?

鉅亨網編譯羅昀玫
台積電爆漲價 對股價有何影響? (圖片：AFP)
台積電爆漲價 對股價有何影響? (圖片：AFP)
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週三 (25 日) 晶圓代工產能供不應求，晶圓代工龍頭台積電傳出漲價消息，華爾街分析師認為，這將有助於提高台積電營收成長。

受此利多消息激勵，台積電 ADR (TSM-US) 週三開盤後一路飆漲逾 5%，暫報每股 117.80 美元

隨著聯電、力積電等企業先後調漲報價後，台積電週三傳出即日起全部製程漲價 20%，還有報導傳出，台積電 2022 年第一季開始成熟製程將調漲 10～20%，先進製程漲幅達 10%。

週三多家廠商證實已收到台積電漲價通知，5 奈米和 7 奈米等先進製程漲幅約 7% 至 9%，成熟製程價格漲價約 20%，這是近幾年以來台積電首度調漲晶圓代工價格。

截稿前，台積電對漲價消息不予評論，維持一貫作風。

地緣政治因素促使台積電積極布局海外擴廠，台積電預計在未來 3 年投入 1000 億美元，滿足客戶投片需求。美國亞利桑那州 5 奈米廠已開始動工，未來也將到日本和德國設廠，以維持並提升競爭優勢。

市場人士認為，先進製程的投資金額持續提高、生產線建置成本也大幅上升，還要維持長期可實現的毛利率約 50%，台積電漲價勢在必行，以反映成本的增加。

投行 Needham 分析師 Charles Shi 在一份研究報告中寫道：「如果台積電價格上漲 10%，台積電的營收成長率可能會提高約 5%，還將使其 2022 年的毛利率提高 1 個百分點。分析師預計，今年台積電半導體營收將增長 18% 至 564 億美元，2022 年將成長 17% 至 658 億美元。」

Charles Shi 將台積電 (2330-TW) 目標價設為 680 元 (約 138 美元)，並給予「買入」評級。目前華爾街有 33 位分析師將台積電股票評級設為「買入」，3 位給出「持有」評級，且無任何「賣出」評級。

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