Fed QE退場牽動股匯債市 分析師：何時結束比何時開始更重要

金融市場這一陣子最關心聯準會 (Fed) 何時從量化寬鬆 (QE) 退場，但策略師認為，對股匯債市投資人更重要的是 QE 結束時間點，因為這牽動 Fed 何時升息。

投資人高度關注 Fed 主席鮑爾全球央行年會的線上演說，儘管各界普遍預料他不會預告縮減購債，比較可能宣布的時間點是 11 月。傑克森霍爾年會上周五宣布因疫情反撲臨時改為線上舉行，凸顯病毒打亂 Fed 計畫的能力。

美林前交易員 Tom Essaye 認為，購債計畫在多快的時間內結束更為重要，因為這攸關 Fed 多久後才會徹底停止購債，並且開啟升息第一槍。

擺在鮑爾眼前是艱難的抉擇，目前充沛的流動性已把美股推升到歷史高點，債券殖利率徘徊在六個月低點，如果 Fed 太快收回貨幣刺激，可能在 Delta 病毒擴散的情況下導致經濟復甦脫軌，但太慢採取行動，又要承受伴隨經濟重啟而來的通膨升溫壓力。

Essaye 預測，Fed 可能宣布 12 月開始減碼，然後花一整年，直到 2022 年年底徹底結束資產收購。這有助股市和大宗商品繼續上漲，

貨幣市場交易員押注 Fed 首次會在 2023 年第 1 季升息，並預測目前保持在接近零水準的聯邦資金利率之後最高升到 1.4%。

摩根士丹利 (大摩) 美國利率策略主管 Guneet Dhingra 說：「等 Fed 真正宣布縮減購債，可能也會提供一些有關縮減步調的線索，以及他們希望在過程中保持的靈活性。這將是利率上升周期階段的關鍵訊號，對升息格外重要。」

大摩預測美國 10 年期公債殖利率到年底將回升到 1.8%，Fed 將在明年 1 月開始縮減購債，10 月結束，2023 年第 2 季開始升息。

Standard Bank 集團 G10 策略主管 Steven Barrow 則說，Fed 延後減碼帶來的風險，比過早減碼更大。延後減碼代表 Fed 在結束購債的短短幾個月內就得升息，可能導致金融市場大亂，並促使資金湧入日圓、瑞士法郎等避險。

Barrow 說：「我們知道，Fed 有可能在 2022 年年底前的某個時間點升息，所以我更關心購債計畫的終點，而不是起點。」

三菱日聯證券美國宏觀主管 George Goncalves 說，減碼對外國資產的衝擊更甚美國公債，包括加密貨幣、某些股票和高收益債券。

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