晶片、鋰金屬都短缺 中國電動車大廠比亞迪上半年淨利驟減3成

受到晶片短缺以及鋰金屬短缺的問題夾擊，獲「股神」巴菲特青睞的電動車、電池商比亞迪上半年獲利驟減 30%。

比亞迪周五公布，上半年營收比去年同期成長 54% 至人民幣 891 億元，淨利下滑 30% 至人民幣 11.7 億元 (約 1.8 億美元)。其中占總營收 43% 的汽車部門，在晶片短缺風暴中難以倖免。

晶片短缺正在阻礙福斯、福特、豐田汽車等汽車製造巨頭的發展。IHS Markit 統計表示，供應鏈瓶頸可能使今年全球汽車產量減少 710 萬輛。

比亞迪表示，總體獲利能力在一定程度上受到大宗商品等原材料價格上漲等因素的影響。

在需求激增和供應緊張之下，電池、尤其是鋰金屬的價格水漲船高。Fitch Solutions 5 月表示，今明兩年鋰的價格將持續上揚。

比亞迪目前是中國數一數二大的電動車和電池製造商。今年上半年比亞迪共售出 24.7 萬輛汽車，其中超過一半是油電混合或純電動車。

這與中國各地的趨勢互相呼應。中國乘用車協會本月表示，7 月中國汽車、休旅車 (SUV) 和多用途車總銷量較去年下降 6.4%，而新能源車銷量則飆升近 170% 至 22.2 萬輛。該協會將今年新能源汽車的出貨預測從先前估計的 220 萬輛上調至 240 萬輛。

比亞迪在此類汽車的銷售領先中國群雄，根據比亞迪引用的中國汽車工業協會數據，6 月比亞迪在中國替代能源汽車的市佔率上升至 16%。但現在正面臨福斯、特斯拉、蔚來汽車 (NIO-US)、上汽集團等新進者的步步進逼。